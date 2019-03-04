苗栗中油爆油水流出5千公升！環保署證實管線破裂　最高可罰600萬

▲中油綠島加油站去年7月也發生油管漏油事件，且過了28天才通報。（圖／台東縣環保局提供）

記者許展溢／台北報導

台灣中油位於苗栗縣通霄鎮鐵砧山礦廠傳出「油水」流出約5千公升。環保署今（4日）證實有此事，初步研判是抽取天然氣過程，輸送管線破裂導致，但目前都還在緊急應變處理中，相關事態還要釐清，若中油有隱匿不報情況，將依《土污法》裁處，最高可罰600萬元。

環署土基會組長陳以新說明，目前掌握狀況是該地採礦場生產天然氣，抽取時地底下會有水氣，地下水會跟著天然氣一起上來並分流，產生「伴產水」，但處理過程輸送管線破裂，導致「油水」或稱「廢油水」流出，目前初估有5000公升。

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陳以新表示，還要先釐清中油是否有依規定在3小時內按照水汙法第28條緊急通報地方環保局，若沒有就會依汙染面積開罰1萬元以上，600萬元以下。

陳以新說，由於現在都還在調查中，還無法得知實際汙染情況，因此會先採樣，看是否有造成土壤或地下水汙染，只要汙染物濃度超過土汙法公告，及土壤、地下水管制標準，就會被開罰10萬至75萬元，嚴重會將該塊地公告為「汙染場址」，要解除就必須完整改善。

此案也是中油近2年發生的第3次油汙事件，第1次是澎湖湖西95汽油滲漏達6.8萬公升，還隱匿超過半年才被爆出，遭罰600萬元。第2次是去年7月中油綠島加油站發生集油盆、油管破裂，導致95無鉛漏油2至3天，約3700公升汽油滲漏到土壤與地下水，中油也是過了28天才通報。

