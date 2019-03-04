　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

黃寶慧獨家專訪／前AIT主席卜睿哲：貿然邀請蔡英文演講　會引起大陸反彈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 黃寶慧專訪華府智庫「布魯金斯研究院」的重量級意見領袖、前美國在台協會理事主席卜睿哲。（圖／ETtoday） 

國際中心／綜合報導

「慧眼看天下」這集前進美國華府，獨家訪問到華府智庫「布魯金斯研究院」的重量級意見領袖–東亞研究中心資深研究員卜睿哲。布魯金斯研究院的影響力相當大，在傳統上是屬於比較中間偏民主黨，不僅是在全美國，還是全世界最大、而且最具有影響力的智庫。

▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

▲▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

卜睿哲為前美國在台協會理事主席，30、40年以來，都一直非常關注台灣及兩岸的關係，在布魯金斯研究院當中，更是最了解台灣以及台海情勢的人物。卜睿哲曾經擔任過美國眾議員索拉茲（Stephen Solarz）首席助理；1980年代期間，索拉茲議員不遺餘力在美國國會推動台灣民主化，當時索拉茲的首席幕僚助理就是卜睿哲，這也是讓卜睿哲跟台灣有著如此深厚淵源的原因。

就美國參議員聯署眾議員議長裴洛西，邀請蔡英文總統赴美國國會發表演說一事，對台灣有著深厚了解的卜睿哲持反對意見，更強調裴洛西不應該針對這封信函做出任何回應。

過去蔡英文總統數度過境美國，台美雙方的溝通已經非常順暢，回首1995年及1996年，前總統李登輝到康乃爾大學演講時，中國大陸方面就已經做出強烈反應，更不用說中國大陸當時的國力，跟現在是不可同日而語的。

因此可以假設，蔡英文總統如果真的成行，那麼中國大陸的反彈一定會更大更劇烈，最後很有可能變成全台灣2300萬的人民，都要為此付出代價，甚至美中關係也會受到嚴重衝擊。針對更多外界所關注的兩岸議題，卜睿哲也提出深入評論，現在就帶您一起來看看這段卜睿哲獨家專訪。

《慧眼看天下》於每周六晚間9點至10點在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

►黃寶慧專訪／卜睿哲：邀蔡英文赴美國會演說　台灣2300萬人將付出代價

訪談全文如下：

貿然請蔡英文總統演講，會引起中國大陸更強烈反彈

黃寶慧：我想以昨天您公布的一項聲明開場，這項聲明是由美國一群參議員發出，他們敦促眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），邀請台灣總統蔡英文到美國國會演說。我有看到您聲明希望蔡總統不要這麼做，可以請您解釋嗎？

卜睿哲：我想我的意思是，希望裴洛西議長不要採取動作，我認為這項提議不但反映出，他們不了解美國的「一個中國」政策的本質，也顯示他們對後果並未深思熟慮。首先，在1978與1979年間，我們與中華人民共和國關係正常化，當時我們清楚地宣誓，美台實質關係將走向非官方化。你應該也很清楚，美國在台協會的組織架構，你也知道，事實上在過去40年間，美台關係更加深加廣，雙邊互動也與1979與1980年有天壤之別。

卜睿哲：而我們為什麼會認為中國只會做出當年類似反應？我認為現在中國反應會更激烈，因此我們必須將此納入考量，此外我們還須考量更多利益關係，美國利益也會深受影響。再者，美國若因此受中國懲罰，台灣不可能置身事外，中國自2016年5月20日以來，就不斷用各種手段懲罰台灣，我相信現在會更嚴苛，像是在外交方面打壓台灣的國際空間，並鎖定有關民進黨與台獨勢力，造成台灣政治恐慌，並在台灣周圍軍演，而蔡總統會被認為是元凶，但這種指控並不正確，責任應該在於提案者。他們將2300萬人民性命與未來置於刀口上，我認為不應該這樣做。

黃寶慧：聽起來很嚴重。

卜睿哲：是很嚴重沒錯。

台灣與中國大陸是有可能建構正常與建設性關係

黃寶慧：如您所說，北京自2016年5月20日以來就不斷打壓台灣，請問您對蔡政府兩岸政策對美台關係的影響？以及台灣如何增進與美合作？

卜睿哲：這必須分開說明。以兩岸關係來說，就我的觀察分析，我認為在蔡總統執政下，中國與台灣建構正常與建設性關係，是有可能的。當然北京也需相向而行，但目前情況不樂觀。

卜睿哲：我曾認為，蔡英文會努力安撫中國，如果她想角逐總統而且當選的話，她會避免做出挑戰中國根本利益的事情，例如漸進獨立等等。在她的就職演說中，她提到「九二共識」，雖然模糊，也明白正面地說明，算是回應中國的憂慮。這方面北京曾要求她清楚聲明，但蔡政府以模糊的方式回應，中國人真的很擅長打哈哈。我認為原本是有建立兩岸互信的可能，但互信必須建立於雙方上，並非只有北京當局不信任蔡英文，台灣也有理由不信任北京的意圖。北京也有可能選擇建立互信基礎，將兩岸關係正常化，也是將關係建立於正常基礎。

卜睿哲：我認為蔡總統面對各種中國舉措，她也處處受限，試想過去陳水扁在執政8年期間對中國所做的挑釁，比起蔡英文還多，但北京對蔡的反應卻比對陳水扁還要激烈許多。你可以看到明顯的差異。為什麼會這樣呢？我認為這其中有許多錯失的機會。

台灣媒體對習近平的聲明「過度反應」

黃寶慧：如您所說，這其中有些曖昧模糊與相互牴觸的地方，中國國家主席習近平在1月2日發出一項聲明，強調一個中國體制，且不惜對台使用武力，是他對台聲明措辭最嚴重的一次，也是回應美國副總統潘斯去年10月評論。您的看法是？

卜睿哲：我不清楚聲明是不是回應副總統潘斯，我也沒辦法讀習近平的心。在我看來，這是他「必須」發出的聲明，因為他正好當政十周年，才發布這項對台同志聲明。前主席胡錦濤十年前也發出同樣的聲明，這是一項非做不可的聲明。當我們解讀北京對台政府聲明時，其中有許多元素，會因不同執政者有所增減，不同元素因應時空環境而生。我的解讀是，胡錦濤沒有刻意強調一國兩制，因為當年當政者是馬英九，營造出不同的氛圍，充滿希望。恐懼的氛圍減弱，與現在北京當局所感受到的氣氛不同，因此我不令人意外。在蔡英文當政時，北京發出的聲明措辭嚴厲，關於重申這些基本方針，其實所有的元素都在其中，習近平的聲明也沒有超出範圍。

卜睿哲：我認為，台灣某些媒體並不清楚這樣的背景，對此聲明過度反應。我相信妳沒有。所以說這其中有點反應過度，而習近平的聲明與語調也多少收到反效果，因為蔡總統在回應之後，聲望有增無減。我想北京當局或許對此有些困惑，不太清楚目前台灣現況。在馬英九時期，他們覺得雙邊政策漸趨一致，兩邊可以從談論一般議題，進入較嚴肅的議題，像是從經濟到政治，事實上北京想在馬當政的時候，討論政治議題，但被馬政府拒絕。北京自認為他們的政策頗具成效，結果蔡英文在選舉獲壓倒性勝利，民進黨又在立法院選舉首度獲得過半數席位，導致北京執政者滿頭霧水。你說這樣做可以攏絡民心，結果卻完全相反，因此北京只好重申他們的基本政策方針，他們確實有動機去應對壓力，但最終的裁判仍是台灣選民。就看明年1月，誰當選總統，還有立法委員選舉結果。

「美中戰爭」發生的可能性大嗎？

黃寶慧：您剛剛說到，陳水扁執政時期所做的比蔡英文還要激烈許多，但北京當局的反應卻更強勢，當年中國勢力不如今日，而中國正在崛起。指導我的哈佛大學艾利森教授（Graham Allison）曾提出一個詞，「Thucydides Trap」（修昔底德陷阱），意旨當新興的勢力挑戰現今強權，也就是美國，戰爭是無法避免的。

黃寶慧：就國際情勢變遷長遠發展來看，你認為會走向這種情況嗎？

卜睿哲：我沒辦法百分之百保證會發生美中戰爭，也沒辦法百分之百保證美中不會發生戰爭。在中期與長期發生的事情，必須就近期所發生的事情來推斷。今天、明天、下周、下個月、明年，某一方可以營造出美中穩定的情勢恢復共存的狀態，當然某一方也可以做出讓另一方認為失控、可能是一起提高緊張的事件。針對妳的問題，所謂「Thucydides Trap」，我本身對希臘哲學涉獵不深，但我讀過一位希臘學者的評論，修昔底德的措辭經常曖昧不明。在外人來看，或許不是他的本意。艾利森教授的解讀或許是正確的，也有可能不是。再者，我認為艾利森教授所提到的每個衝突，都必須依個案評斷導致戰爭的原因。在每個先例來看，都是不同的因素導致，要了解戰爭發生的原因，必須深入了解各項因素，每一項每一項因素，不能簡化成某個勢力崛起，然後另一個勢力想阻止它。例如第一次世界大戰，不能單純說德國崛起，挑戰大英帝國造成的，我們知道1914年夏天德國曾經參與一場戰役，因為它擔心新興的俄羅斯帝國勢力。

過去俄羅斯從弱變強，德國認為必須採取行動，其中原因錯綜複雜。還有一點，艾利森教授提到導致戰爭的原因，在所有先例中，雙邊強權的同盟國都是被操弄，用來當作戰爭的藉口。就美中雙邊勢力來說，不能單就中國國內生產總值（GDP），還是美國的國內生產總值（GDP），或是中國航母數量、美國的航母數量衡量。你必須考量還有誰是中國的盟友、誰是美國的盟友、中國經營盟友的程度、美國經營盟友的程度、怎麼避免雙邊盟友陷入戰爭。讓強權涉入其中，這是一個非常複雜的議題，艾利森教授是提出假設符合某些先例，也可以促使更多人投入類似研究分析，用來評估此理論是否適用於美中關係。

對美中貿易戰爭的看法

黃寶慧：目前美中正陷入貿易戰爭，未來會進入長期敵對嗎？ 你認為即將畫下句點的貿易禁運對近期有何影響？

卜睿哲：希望是如此，但我不敢保證。我認為這算是結構性問題，美國偏向解決與強化的部分，事實上很複雜。近期會發展成如何我不清楚，但我相信近期仍不會有完善的解決方案，說不定還會再度延長。就目前來說，我認為美國關心的是在中國經商環境，以及在中國的外國企業，是否受到公正公平的對待，中國正改變對待跨國企業的態度，與1970年代時大為不同。目前是不同的人當政，而且中國國營企業勢力不斷茁壯，相較之下，私營企業這些過去的經濟成長動力、勢力越顯薄弱。我不認同總統川普聲稱的貿易赤字差距是真正的問題，我也不認同做出威脅與升高恐懼是解決問題的方法，升高恐懼對美國帶來的傷害與傷害中國的程度相等。我認為如果我們和那些與中國也有同樣問題的盟友合作，是較好的解決問題方式。如果我們試行這種方法一陣子，或是全力施行，或許可以少走些冤枉路，我也希望雙邊的談判者能達成協議。甚至，我希望中國了解自身的經濟政策，是導致美國與美國企業反抗的原因。這點能獲得重視，也能有所改變。事實上這關乎中國自身利益是否能端出更符合市場的政策，而非國家取向。

▼前美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）。（圖／翻攝自維基百科）

川普政府對蔡英文總統的兩岸政策抱持「正面態度」

黃寶慧：回來談談我們這個太平洋小島，台灣被夾在美中兩強之間。

卜睿哲：可以這麼說，而且兩邊麵包的厚度不斷在變。

黃寶慧：我們被美中強權包夾，台灣近期也受到國際關注。兩岸關係也在過去三年，自蔡英文總統就職開始降到冰點，而美國對台協助與干預活動漸趨頻繁
如同外界所言，這樣的活動是符合美國利益嗎？有助台灣人民嗎？

卜睿哲：如我先前講過，這樣的干預對兩岸關係，在過去三年所造成的影響，我認為是受到中國與蔡英文的政策所致。我認為，無論是歐巴馬還是川普政府，對於蔡英文的兩岸政策都抱持正面態度。至於美台關係，這樣的變化，其實是從2008、2009年開始。當時馬英九採取的政策接近美國政府的想法，美國也比較信任馬英九的想法。

反之亦然。當時美國與兩岸溝通順暢，雖然這不代表天下太平，但一切都在我們掌控中，無論誰在2017年之後掌權，都能承接此良好情勢。美國決策者曾認為，此情勢是有史以來最佳，我也同意，但我認為，有時美國政界不會通盤考量，所提出加深台美關係政策帶來的後果，有時中國也會對美國的行為反應過度。我個人對台美關係的看法是，目前我希望雙邊可以有一個助力，在經濟議題方面，我樂觀看待，當然也有人不同做法。

目前阻礙前進的是美國只看眼前利益，希望我們可以想辦法排除障礙，或是想辦法提出新的方案。再來是安全議題，美國能在某些方面協助台灣，軍售只是其中一環，根本性的辦法是，台灣應尋求防衛策略，首先是遏止任何來自中國的任何行動，其次是在遏止失敗時能有效抵抗，持續抵抗到美國介入戰爭。由此可得知台灣的自身能力，是否有資格尋求「非對稱策略」。回到過去雙邊由馬英九與歐巴馬執政時期，他們確實就此議題討論過，也有相當的成果，被記載在台灣《整體防衛構想》並在去年由國防部公布。美台雙邊採取了許多動作讓台海更安全、提升台灣遏止能力，其中我擔憂的是，總統川普搖擺不定的性格，當他甫當選總統就與蔡英文通話。

黃寶慧：你怎麼看待這通電話？

卜睿哲：電話內容我不清楚，在程序上並無違反一中政策。因為當時川普尚未就任，只是以個人名義。但接下來，他似乎要拿台灣作為談判籌碼。我想他問也沒問過蔡英文總統，是否有意願把台灣變成談判籌碼，在某些領域美台進展順利，但在國防與其他領域毫無進展。大家都知道總統川普對待盟國的方式或是對待親近國家的方式，不像過去的總統一樣。這點也影響到台灣，如我提到的，我希望雙邊在政策上能更有一致性，更有策略性基礎。

邁入40周年的《台灣關係法》符合現今需求嗎？

黃寶慧：你剛提到《台灣關係法》已施行40年，今年《台灣關係法》正好邁入40周年，你認為40年後的今天，此法仍符合現今需求嗎？而目前尋求放寬的台灣旅行相關法條，盼能增加台美互動合作，因此有美國政界呼籲增加軍售、讓雙邊關係升溫，包含《台灣旅行法》修正案。您的看法是？

卜睿哲：我先回答最後一個問題。首先談到《台灣旅行法》，台灣某些人可能會誇大此法規的重要性，在看待任何法律時，了解其用語是最重要的，不同用字語意會大為不同。《台灣旅行法》更偏向於建議或是一種觀點，而非命令。

中國大陸對台灣官員赴美、軍售問題的反應

黃寶慧：您會認為任何軍購或是任何台灣官員赴美訪問，都會讓中國大發雷霆嗎？

卜睿哲：這要取決於對方的底線。官員過境已施行多年，我在擔任美國在台協會主席時負責在地事務，完成幾次過境任務，發現這是美台高層良好互動方式。協會與華府溝通順暢也和台灣本地溝通良好，自1990年開始也有內閣層級官員訪台，雖然不是每年都來，但我們有安排幾次訪問，也可以再安排一次。在某些方面中國看待軍售偏向政治性而非軍事性，算是看法的問題。不管怎樣他們都會有抗議，但是抗議的程度、反應的程度、憤怒的程度都有所不同，與美中關係息息相關。

對台灣2020年總統大選的看法

黃寶慧：我們來談談到近期可能會發生的事。或許你會偏好非公開的評論，有關即將來到的台灣2020年總統大選。目前不管是哪個參選人、無論哪個政黨，他們都表達強烈意願在選前訪美。你的看法是？

卜睿哲：這反映出美台關係的重要性，因此無論是候選人還是參選人都認為有必要訪美，特別是到東岸華府。我不知道今年誰會來，之後才會有消息，不過這一切都在意料之內。

對「川金二會」的談論內容預測

黃寶慧：是您意料之內的事。我的最後一個問題也是與近期息息相關。總統川普在國情咨文中宣布將會與北韓領導人金正恩二度會面，我想知道您的看法，因為首度會面美朝雙邊似乎達到共識，您認為在二次會面中，美朝會針對哪方面磋商？而美國如何看待每次美朝會面前，金正恩都會先與中國領導人習近平會面？

卜睿哲：針對最後一個問題，我認為金正恩懂得採取不同手段，試圖與習近平保持良好關係，確保習近平會替他撐腰，不管他與美國或南韓有什麼動作。在我看來，第一場美朝峰會川普與金正恩會面後，對美國造成負面影響，總統川普接受金正恩所提出解決問題的優先順序，有關未來事態發展，金正恩拋出的議題順序先是加深美朝關係、創造朝鮮半島和平，而朝鮮半島無核化卻排在未來的「某個時間」。這樣的優先順序與美國恰恰相反，總統川普不但接受，還同意美韓軍演減少或喊停，沒有諮詢過任何人。川普自己做了這個決定也沒問過國防部長意見，而且很顯然地，川普與金正恩私下談話時，承諾宣布未來會宣布朝鮮半島戰爭結束。

卜睿哲：同樣的，是否要讓步我們也仍未決定。我們是從北韓相關人士與當地媒體得知此事，以美國主流看法來說，我們已經讓步太多，金正恩卻沒有。因此很難在此基礎上，嚴肅地重談非核化議題。北韓可以說，你們總統認為提升雙邊關係比較重要，還有朝鮮半島和平比較重要。我認為首次峰會並無太多進展，而二次峰會美國將面臨的挑戰是，回到自己重視的議程，讓金正恩知道有實質動作是首要之務，展現對峰會的嚴肅態度，以全面且能夠驗證的方式終結北韓的核計畫與核威脅。而川普是否願意去做，誰也說不準。而金正恩是否會同意，更難預測。希望我對二次峰會的負面看法是錯誤的。此外，無論雙方領導人達成什麼協議，能夠符合美國主流民意與利益，我們才有辦法保護南韓與日本等國家。

黃寶慧：你認為中國在其中扮演任何角色嗎？

卜睿哲：我有看到一些中國涉入跡象。我完全清楚其背後的意義，我認為中國目前不把非核化當作首要之務，而偏向金正恩的策略，把提昇雙邊關係與朝鮮半島和平作為優先考量，與美國主流民意背道而馳。顯而易見地，有段時間中國對北韓很不滿，採取強硬做法展現其影響力。不過目前情勢已趨緩。

黃寶慧：感謝。我們也在密切觀察。很感謝您受訪。

卜睿哲：是我的榮幸。

ET快訊
韓瑜激短褲「居家照」辣翻！鏡頭一拉遠狂露神級美腿
孫安佐單挑館長影片曝光！嘴破眼瘀青pk大魔王慘被打爆
板橋玉山銀行板新分行遭搶50萬元　警方全力追捕中
「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

關鍵字：朴睿哲,慧眼看天下,黃寶慧,布魯金斯研究院,北美要聞,The Brookings Institution

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書曾要脅多國政要 阻止就保護個人隱私立法

手拿iPhone被誤認持槍　非裔男遭美警開20槍枉死

澳洲森林大火肆虐！男逃難見「房子在電視上爆炸」：一切全消失了

東京街頭一年丟10.5億現金　1.3億分給撿到的人

15歲女兒浴室產子「讓家族蒙羞」　狠嬤活活淹死剛出生外孫埋後院

黃寶慧獨家專訪／前AIT主席卜睿哲：貿然邀請蔡英文演講　會引起大陸反彈

「鐵耙刺6洞」狠殺外遇妻　夫動手前查「不忠女人下場」成關鍵證據

凸顯本身是受害者 孟晚舟反控加國 意在影響引渡聆訊

睽違12年！聯合國豁免制裁　南北韓最快4月辦離散家屬視訊活動

喜劇演員假戲真做！宣佈投入烏克蘭大選　支持率狠甩現任總統

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：有人愛我嗎

臉書曾要脅多國政要 阻止就保護個人隱私立法

手拿iPhone被誤認持槍　非裔男遭美警開20槍枉死

澳洲森林大火肆虐！男逃難見「房子在電視上爆炸」：一切全消失了

東京街頭一年丟10.5億現金　1.3億分給撿到的人

15歲女兒浴室產子「讓家族蒙羞」　狠嬤活活淹死剛出生外孫埋後院

黃寶慧獨家專訪／前AIT主席卜睿哲：貿然邀請蔡英文演講　會引起大陸反彈

「鐵耙刺6洞」狠殺外遇妻　夫動手前查「不忠女人下場」成關鍵證據

凸顯本身是受害者 孟晚舟反控加國 意在影響引渡聆訊

睽違12年！聯合國豁免制裁　南北韓最快4月辦離散家屬視訊活動

喜劇演員假戲真做！宣佈投入烏克蘭大選　支持率狠甩現任總統

陽台打盹…醒來驚見肚上「一團毛絨絨」　牠呼嚕陪睡強迫收編

嫌爸媽逛太久！4隻流氓汪「車上猛按喇叭」　開雨刷車燈催促

偵破街頭殺人案　議長率員嘉勉有功員警

興富發跨足烘焙　總裁親自喬味道

嘉縣戶政系統便民服務　身分證數位拍照免費服務

臉書曾要脅多國政要 阻止就保護個人隱私立法

巴基斯坦有北京當靠山！　印度擁1兆國防預算　仍用「飛行棺材」對抗JF-17

英特爾300台無人機升空　完全由一人操控

竹市低收入戶學生助學金　3/10至3/31止受理申請

中職／好友李茲來台打球　索沙：很高興他也有工作了

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

國際熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主..

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3..

洗澡中大象直接坐下　他慘變爛泥

瑜珈女倒立失敗　狗狗看到超興奮

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

媽嚇壞　5歲妹自剪髮：Momo..

趁夫癱瘓偷吃　她產女塞馬桶沖走

迪士尼郵輪員工船上服藥墮胎　產..

前面在錄影！　8歲童「脫褲下蹲..

男大生坐圍牆跳樓　超人肉墊救命

男同志結婚　公婆竟逼他「扮女人..

他連續求婚43年　女方72歲點..

「318kg巨鱷」困溝渠　動用..

金正恩返國　隨扈多留5hrs清..

更多熱門

相關新聞

美男鐵耙刺6洞　狠殺外遇妻

遭到背叛的滋味不好受，也不是人人都可以忍下，美國愛荷華州男子穆利斯（Todd Mullis）不滿妻子多次外遇，一氣之下用鐵耙刺殺老婆，還謊稱是不慎跌倒自傷，警方事後調查發現，原來他早有預謀，不僅多次以言語恐嚇過被害者，還曾上網查詢「身體器官」、「不忠女人的下場」等字句，都成為指證罪刑的呈堂證供，2月底穆利斯被控涉及一級謀殺，該罪最重將可能判處無期徒刑。

龍捲風襲美釀23死　破去年紀錄

金正恩返國　隨扈多留5hrs清除DNA

參院獲51票支持「中止緊急狀態」

孟晚舟有雙對策　留加國攻讀博士

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡情侶房內血跡吻合

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面