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黃寶慧專訪／卜睿哲：邀蔡英文赴美國會演說　台灣2300萬人將付出代價

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國際中心／綜合報導

前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）8日發表4000多字長文，直指美國參議員聯名致函眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、敦促邀請我國總統蔡英文至國會演說的舉動「欠缺考慮」。《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目主持人黃寶慧也率領採訪團隊挺進美國，第一手訪問卜睿哲對此的看法。

▲▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

▲ 黃寶慧獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

黃寶慧於美東時間12日前往華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution），獨家專訪現任東北亞研究中心主任卜睿哲。當被問及對蔡英文至美國國會演說的想法，卜睿哲表示，裴洛西不應該針對該信函做出任何回應，因為參議員的這項倡議，說明了「他們缺乏對於美國一中政策本質的了解，也沒有充分考慮到此舉可能帶來的影響。」

卜睿哲指出，美國於1979年與中國大陸進行關係正常化時就明確宣誓，與台灣的實質關係會以「非正式」做為基礎，因此提出美國在台協會及台北經濟文化代表處（TECRO）的架構；在這樣的基礎上，過去40年間，台美關係越來越深化、越來越寬廣，「現今台美間的互動方式和1979及1980年代已經大不相同，而所謂『非正式』的定義也隨著時間不斷演進。」

卜睿哲表示，僅管如此，但若要正式由美國國會邀請台灣總統到華府聯席議會進行演說，就很難說明美國依然與台灣維持非正式關係，因為「正式的邀請」與非正式的概念彼此衝突。

▲▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

他提到，過去蔡英文數度過境美國，台美雙方溝通也非常順暢；美方非常支持台灣與美國有近一步關係，但更重要的是維持台美關係實質發展，而不只是維持象徵性關係，「當然，有時候象徵性關係也能夠進一步有所助益、帶來實質進展，但背後需要有非常睿智的計算。但那究竟是何種象徵性動作，以及其是否可以提升、或反而降低實質關係，就需要進一步考量。」

針對北京當局對此的反應及其對美中關係的影響，卜睿哲表示，中方一定會認為，邀請蔡英文等於全然違反台美之間的非正式關係。他指出，光是回想1995、1996年，前總統李登輝到康乃爾大學演講時中方的反應就可想而知，北京一定會採取非常大的動作，且這樣的做法也會影響中美關係。

卜睿哲提到，當年李前總統訪美後，中美花費非常大的努力才恢復正常互動，而中國大陸當時的國力並沒有現在這麼強大，需要美國的程度遠遠超過現在，且如今的中國大陸相較1996年，也已經不可同日而語。因此可以想見，中國大陸一旦發現台灣這樣的動作，一定會有更大的反應。

▲▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

卜睿哲強調，必須考慮全盤的利益，且美國的利益也可能因此受到影響，「當時中國大陸就已經對美國祭出懲罰，同時也懲罰台灣。自蔡總統2016年520上任以後，中方就開始懲罰台灣，且未來可能還會加劇。台灣失去邦交國、國際空間受到越來越多限制；北京對於綠營人事和台灣政策的干預力道不斷加強，也對台灣做出軍事上的挑釁。」

他最後強調，斷言「這一切都是蔡英文所引發」的指控並不正確，「大家都想找代罪羔羊，但最後要付出代價的卻是台灣的2300萬人民。我們當然很希望解決這個問題，但我們確實需要正視邀請蔡總統到國會演說的議題。」

另一方面，我國外交部12日則回應，非常感謝美國參議員對台灣的支持，「我們一直推動台美高層、各層面領域互動，這是一直努力的目標。」但北美司司長姚金祥強調，「外交部目前對蔡總統訪問華府沒有任何規劃」，雖然期望有朝一日能推動高層官員不受任何拘束的到美國訪問，但「務實態度」非常重要，「訪問應該是基於互信、互惠、互利的情況下推動，最高目標當然希望高層能自由自在到美國訪問，但我們必須務實態度推動。」

▼ 黃寶慧挺進華府智庫布魯金斯學會。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

▲▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

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關鍵字：黃寶慧,卜睿哲,蔡英文,北美要聞

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