終身「每周爽領15萬」！　紐約婦中大獎激動落淚：想裝假牙

▲克勞福德（右二）幸運贏得大獎。（圖／翻攝自推特／@pchdotcom）



國際中心／綜合報導

美國紐約市皇后區一名47歲婦人克勞福德（Crystal Crawford）幸運贏得「發行商結算所」（Publishers Clearing House，PCH）彩券抽獎平台的大獎，終身每周都能領到5000美元（約新台幣15.4萬）的獎金。克勞福德驚喜地摀住嘴巴，當場喜極而泣，還抱著兒子激動地說，「天啊！」「你是認真的嗎？」「我不敢相信！」

據PIX11新聞網報導，PCH的人員原本前往克勞福德的住處，但當時只有她的兒子賈克璜（Jaquawn）在家。一行人於是帶著獎金支票到克勞福德的工作地點，告知這項好消息。克勞福德不僅可以領獎金，之後還能指定一名親友，繼承這項「終身每周領5000美元」的特權。

報導指出，牙買加裔的克勞福德經常報名參加PCH的抽獎活動，最初只是買一張5萬美元（約新台幣154萬）的支票。賈克璜表示，一直都知道媽媽會參加抽獎，但不認為真的會幸運中獎。克勞福德說，自己多年來努力工作養活母親和兩個兒子，之後想先為自己裝幾顆假牙，還要送兒子上大學。