美16參議員要求川普執行「台灣旅行法」：部長級官員應訪台

▲美國共和黨籍參議員盧比歐。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

今年4月適逢「台灣關係法」40周年，16位美國兩黨聯邦參議員於4日致聯名信給美國總統川普，應求派內閣級官員訪問台灣，並參與美國在台協會（AIT）所舉辦的相關活動。參議員們也在信中要求川普全面執行「台灣旅行法」的承諾。



這封倡議信由共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）及民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）共同發起，總共有10名共和黨籍、6名民主黨籍的參議員參與，大約占全體議員的五分之一，盧比歐的辦公室也公布這封給川普總統的信。

信中開頭就督促總統川普應讓內閣級官員在「台灣關係法」40週年之際訪台，更要求川普應該要徹底執行「台灣旅遊法」以及「亞洲再保險倡議法」，以重申美國對台灣的承諾，因為台灣是民主國家，也是印太地區重要的經濟與安全夥伴。

信中提到，台灣關係法是具里程碑意義的立法，也是美台關係政策的基礎，有助於維持印太地區的和平、安全與穩定，並且對抗中國和中國共產黨日益增長的侵略意圖。為了幾念這個重要的時刻，美國在台協會將會舉辦慶祝活動，也提供了一個理想的機會，符合2018年簽署成法律的「台灣旅行法」中，要求內閣官員訪台的規定。

參議員們認為，台灣是美國重要經濟及安全夥伴，也是不可或缺的友邦。有鑒於中國正積極想要改變兩岸現狀，「我們相信，出訪台灣是個很重要的保證，確保我們在『台灣關係法』之下所做的承諾」。

信末提到，參議員們認為，高級別的代表團出訪將會傳遞一個強烈的訊息，表示美國堅定不移的承諾，並且支持美國在該區域最強大的合作夥伴。

上一次有美國部長級閣員訪問台灣已經是2014年的事情，當時歐巴馬政府派時任環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）訪台。在這16名參議員致函川普之前，共和黨籍眾議員約霍（Ted Yoho）也曾寫信要求行政部門，應派副總統潘斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣，不過目前還未得到回覆。