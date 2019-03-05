小姊妹失蹤44小時「野外求生訓練」救命！　警長：奇蹟啊

▲ 蕾雅和卡羅琳獲救時精神狀態良好，僅有輕微脫水。（圖／翻攝自推特／@HumCoSO）



國際中心／綜合報導

美國加州一對小姊妹蕾雅（Leia Carrico）和卡羅琳（Caroline Carrico）1日在樹林中迷路，歷經44小時後終於平安歸來，而她們曾受過的「四健會」（4-H）野外求生訓練很可能是生還的關鍵因素！據CNN報導，「四健會」是全美最大的青年發展組織，提供許多有關露營、科學、健康、農業的課程。兩人獲救時精神狀態良好，僅有輕微脫水，當地警長直呼「奇蹟啊！」

#searchandrescue #update Leia and Caroline were found approximately 1.4 miles south of their residence near Richardson's Grove. Here's a first look from the scene where first responders located the girls.

Press release with more information as soon as possible today. pic.twitter.com/k2bUTQOtrt — Humboldt County Sheriff (@HumCoSO) 2019年3月3日

Benbow missing girls found safe https://t.co/4SgVZ6HqjA pic.twitter.com/IRMQieNeNf — Humboldt County Sheriff (@HumCoSO) 2019年3月4日

據悉，8歲的蕾雅和5歲的卡羅琳1日下午曾問媽媽是否能外出散步，但媽媽當時在忙，直到下午3時左右才發現女兒們不見了。姐妹倆為了追尋一隻鹿的足跡而迷路，之後從越橘莓（huckleberry）葉片攝取水分，有時在樹下躲雨。

姊妹倆走失第一晚睡在一塊木頭上，但被雨淋濕，第二晚則改到一處洞穴過夜。搜救人員循著散落在地上的穀物棒包裝和雨鞋印，順利在距離女孩住家2.3公里外的樹林中找到她們，兩人當時頭戴毛帽、身穿粉紫色雨靴。

加州洪堡郡（Humboldt County）警長泓索（William Honsal）表示，這片樹林崎嶇不平，「這是個極端的環境，她們在那兒待了44小時是非常驚人的，也凸顯出在這個社區長大的人擁有的適應力。這些女孩以後肯定有很多生還故事可以訴說。」