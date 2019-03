小姊妹失蹤44小時「野外求生訓練」救命！　警長：奇蹟啊

▲ 蕾雅和卡羅琳獲救時精神狀態良好,僅有輕微脫水。(圖/翻攝自推特/@HumCoSO)



美國加州一對小姊妹蕾雅(Leia Carrico)和卡羅琳(Caroline Carrico)1日在樹林中迷路,歷經44小時後終於平安歸來,而她們曾受過的「四健會」(4-H)野外求生訓練很可能是生還的關鍵因素!據CNN報導,「四健會」是全美最大的青年發展組織,提供許多有關露營、科學、健康、農業的課程。兩人獲救時精神狀態良好,僅有輕微脫水,當地警長直呼「奇蹟啊!」

#searchandrescue #update Leia and Caroline were found approximately 1.4 miles south of their residence near Richardson's Grove. Here's a first look from the scene where first responders located the girls.

Press release with more information as soon as possible today. pic.twitter.com/k2bUTQOtrt