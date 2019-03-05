女童軍賣餅乾...印上「大肌肌水行俠」被買爆！地方媽媽搶著要

▲「水行俠」傑森·摩莫亞（Jason Momoa）。（圖／翻攝自www.imdb.com）

記者錢玉紘／綜合報導

美國的女童子軍有賣餅乾籌措資金的傳統，近期小學5年級的女孩夏綠蒂（Charlotte Holmberg）為了想要增加餅乾的銷量，直接把「水行俠」傑森·摩莫亞（Jason Momoa）的照片印在餅乾盒上，而且還特別挑選了半裸照，讓附近的地方媽媽都好開心，搶著要買她的餅乾。

夏綠蒂參加科羅拉多州的女童軍，她一直以來都非常有生意頭腦，去年就獲得了「餅乾CEO」的封號，今年的行銷策略更升級，由於其中一種口味「椰子焦糖」（Samoas）的英文發音和傑森·摩莫亞的名字很像，於是她便把這種口味的包裝換成水行俠半裸照，藉此增加銷量。

夏綠蒂提到，她跟媽媽在網路上看到諧音的搞笑圖，於是想到可以利用這個笑點來包裝行銷，沒想到真的吸引許多媽媽來買，「附近的媽媽們都感到很興奮，大家都說很喜歡」，甚至連其他的女童軍都想要上空水行俠餅乾。夏綠蒂還說，不只是女性，連男生也都很喜歡，「大概是因為水行俠是他們的英雄」。

傑森·摩莫亞本人在日前奧斯卡獎頒獎典禮的紅毯上也被問到這個消息，他表示，自己很喜歡女童軍賣的餅乾，如果可以的話也想要收藏一盒。不過，這個願望恐怕難以實現，因為夏綠蒂說，這款餅乾一下子就賣光了，成為經典絕版品。

《水行俠》電影在去年大獲好評，飾演主角的傑森·摩莫亞有著深邃五官和帥氣眼神，加上爽朗笑容以及超大塊的肌肉，儼然成為全世界女性的新歡，更獲得「2018年全球最帥臉」的殊榮。

▼水行俠迷倒一票女性。（圖／達志影像／美聯社）