「為何要一直拿我的布」騎士雨天騎車超火　苦主分享撇步：沒人敢偷！

▲原PO放在機車的布已經被偷好幾次，這次下雨天又遭殃。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

您也有這種經驗嗎？一名機車車主發文，「為什麼要一直拿我的布呢？想用不會自己買嗎？只要我忘記收回車廂就會不見。」原來是他在雨天要騎車時，用來擦拭椅墊的布被偷走。此文一出立刻釣出一堆苦主，讓其他人紛紛分享不會被偷的小撇步。

原PO近日在「爆怨公社」貼出一張照片，只見機車被雨淋得濕漉漉，地上還可見一小灘積水和被打落的樹葉，可見雨並不小，但原本放在龍頭置物槽的布不翼而飛。許多車主都會放一條布在機車上，下雨時能擦拭掉椅墊上的雨水，不然一坐上去褲子都濕掉了。

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▼騎士通常都會在機車放條布，下雨天時可派上用場。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

苦主的發文也引出另外一大群苦主，大家紛紛說，「以前也常被拿，現在都放車廂了」、「只要下雨天都會不見+1」、「我的抹布也是常常被偷走，已經換了不知道幾條了，唉」、「我抹布也是下雨就被綁架」、「我也不見三次了，破抹布也要偷」。

苦主後來補充說，「原來大家都是苦主…這種雨天沒布擦一下坐墊，直接坐上去感覺真的很差。」不少人則分享布不會被偷的小撇步，「我放一條內褲都不會不見」、「還好我都放自己穿過的內褲」、「我朋友放他要丟的內褲之後，就沒被偷過了」、「我都放舊內褲，沒人要偷」、「我用舊內褲當抹布⋯⋯沒人敢偷！原味竟然沒人要」。