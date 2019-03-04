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「莎莎醬包」救活他！出門慘遇大雪卡路中5天　一人一狗超幸運存活

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Deschutes County Sheriff`s Office Oregon）

▲泰勒的車子卡在雪中。（圖／翻攝自Facebook／Deschutes County Sheriff's Office Oregon

國際中心／綜合報導

美國奧勒岡州（State of Oregon）一名男子泰勒（Jeremy R. Taylor）在2月24日時，與家中狗狗開車出門，卻不幸遇上大雪導致車子無法動彈，沒想到雪越積越多，甚至讓他無法下車，最後竟靠著食用車上剩下來的莎莎醬（taco sauc），幸運存活了5天後被救援。

根據《CNN》報導，奧勒岡州德斯修（Deschutes）警長辦公室表示，泰勒在事發當天帶著狗狗出門加油，沒想到卻因為遇到大雪，導致連人帶狗的被困在路中間無法動彈；原本以為睡一覺情況會好很的的他失算，一覺醒來之後看見的是更大量的雪，甚至連要開門都有難度。

2天後，泰勒試圖帶著狗狗走出車外，但是積雪太深，很有可能一出去就無法回來，於是決定繼續留在車上。在受困的5天裡，泰勒透過定期啟動車子確認狀態，並食用車上留下來的莎莎醬果腹。

目前仍不清楚泰勒是如何得到水的，因為根據美國國家標準與技術研究院的數據，一般人在沒有食物的情況之下，無法於沒有水的狀態下度過五天的時間。報導中指出，一名雪地摩托車手在雪中見到泰勒之後打電話報警，當局請來施工車輛將泰勒的車跟狗挖出來，人跟狗獲救時狀態都十分良好，最後順利地回到家中。

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關鍵字：莎莎醬,,大學

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