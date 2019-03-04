習近平3月出訪歐洲　傳回程佛州海湖莊園再會川普簽協議

▲習川兩人傳3月底將在佛州「海湖莊園」會談。（合成圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中共總書記、國家主席習近平預計在大陸「兩會」結束後，展開2019年首次的歐洲及美國訪問計畫。據悉，習近平將在22至23日訪問羅馬，之後前往法國，並於3月27日與美國總統川普（Donald Trump）在佛羅里達州的「海湖莊園」會晤。

▲中美貿易戰休兵「大限」延長，雙方關係牽動著全球經貿。（圖／路透社）

據香港《南華早報》報導，中共國家主席習近平將在大陸全國人民代表大會結束後，展開2019年首次歐洲和美國訪問行，試圖緩和貿易和技術安全方面的緊張局勢。據了解，由於美中貿易戰休兵「大限」延長，雙方緊張態勢漸緩，習近平也將在結束歐洲的訪問後，前往美國佛州「海湖莊園」，與美國總統川普會晤。不過該消息目前尚未獲得白宮證實。

義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導則稱，習近平3月22至23日將訪問義大利首都羅馬，之後前往法國，鞏固歐盟與中國大陸間的關係。據悉，中國大陸與義大利屆時將簽署諒解備忘錄（MOU），讓羅馬加入中國大陸「一帶一路」的計劃。當地媒體報導則說，習近平將在西西里的首府巴勒摩停留一晚，進行私人訪問，他的妻子彭麗媛也將一同隨行。