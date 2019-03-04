快訊／加國前外交官康明凱遭逮3個月　北京控「竊取、刺探敏感訊息情報」

▲加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在中國大陸被捕。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞資深顧問、加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）去年12月10日遭北京當局拘補，案件目前正在審理中。有關部門今（4）日表示，康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過中國大陸境內的關係人，竊取、刺探敏感訊息和情報，已嚴重觸犯了中國大陸法律，辦案部門適時將啟動下一步司法程序。

綜合陸媒報導，據有關部門透露，康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，透過中國大陸境內的關係人，竊取、刺探敏感訊息和情報。至於另名被逮的加拿大商人史派佛（Michael Spavor），則被指為是康明凱的重要情報關係人。

▲史派佛遭指是康明凱的重要情報關係人。（圖左／路透社，圖右／翻攝自推特@mpspavor）

報導指出，康明凱的行為涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯了中國大陸法律。有關部門強調，「中國是法治國家，將堅決打擊嚴重危害國家安全的違法犯罪活動；同時，嚴格依法辦案、文明辦案，充分保障康明凱及史派佛的各項合法權利，依法安排領事探視等相關事宜。辦案部門將根據案件辦理情況，適時啟動下一步司法程序。」

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