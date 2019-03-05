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一年美洲免費飛！捷藍航空辦活動...第一步刪光IG所有貼文　

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▲捷藍航空（圖／維基百科）

▲捷藍航空舉辦IG活動，就抽出3名幸運兒可免費一年搭乘所有航線班機。（圖／維基百科）

國際中心／綜合報導

美國廉航捷藍航空（JetBlue）近日宣布一項Instagram競賽活動，將從中抽出3名幸運兒，獲得為期12個月不限次數的免費搭乘票券，儘管無法真正實現「環遊世界」，但可以免費搭乘該公司現有於美國內陸的航線和來往加勒比海、巴拿馬和百慕達的國際航線。

捷藍航空在官網公布參賽辦法，首先必須刪掉所有的Instagram貼文，然後透過官網上的工具將想要搭飛機完成的事情和「All You Can ____」合成並下載，接著上傳該圖片並使用主題標籤#AllYouCanJetSweepstakes。

所有的圖片都必須上傳到官方Instagram和捷藍航空的活動網頁，然後等待開獎結果，活動截止期限是美東時間3月8日上午9點（台灣時間3月8日晚上10點）。一旦參賽，Instagram帳號在美東時間3月8日（台灣時間3月8日下午1點）結束以前都只能留下活動規定的貼文，而捷藍航空自己也「以身作則」刪了官方Instagram裡的其他照片，只留下宣傳「All You Can Jet」的貼文。

不過，對於台灣旅客來說，最大的問題恐怕不是刪除自己Instagram的掙扎，而是活動僅限於滿18歲、居住在美國50州的合法公民或是持有綠卡（Permanent Resident Card）的永久居民。如果在資格以外，也只能期待台灣的廉航公司也效法捷藍舉辦類似的行銷活動。

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關鍵字：捷藍航空,JetBlue,廉航,美洲,北美要聞,免費機票,Instagram

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