農委會擺爛？　謝龍介：藍營15縣市長拚命補位行銷農漁產

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介表示，依照蔡英文總統的「大家共同來行銷是好事」的說法，這些幫忙行銷的人，都應獲得肯定才對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介表示，農漁業產品行銷是農委會的職責卻「擺爛」，現在藍營15個縣市都在為農漁產品拚行銷，依照蔡英文總統的「大家共同來行銷是好事」的說法，這些幫忙行銷的人，都應獲得肯定才對。

謝龍介說，農委會職責就是幫農漁產品行銷，主委陳吉仲毫無逃避空間，包括香蕉等水果產銷失衡，地方政府就是配合農委會的作為，有災損也都要看農委會的臉色，是農委會主導一切，但農委會沒作為，現在高雄市長韓國瑜跳出來幫助農漁民做行銷，但賴清德說選賣魚、賣水果的人沒用，蔡總統理解到這句話會傷到農漁民的心，3月1日才來台南看果農，並說「大家共同行銷是好事」。

謝龍介表示，蔡總統之前誇說去年農漁產品外銷54億多元，突破過去銷售成績，顯示農漁產品的產銷很重要。但農委會成立的台農發公司要做大聯盟行銷，卻因意識形態拒絕九二共識，不願和大陸往來，不斷試著把台灣水果銷美國、加拿大、中東等更遠國家，本意不錯，卻是外行人作法，因為亞熱帶水果水分多、甜度高，不適合長途運輸，一斤香蕉收購價13、14元，卻要補助運費70元運到中東，成了作秀公司。

謝龍介說，如果大家都能像蔡總統所說，「大家共同來行銷是好事，那我們過去的努力應獲肯定才對，結果有人說我們賣水果、賣魚沒有用。」現在藍營15縣市長都直接投入農漁產品行銷，有就是因為農委會「擺爛」，行政首長不得已而被迫出來行銷，若農委會行銷好，縣市長就可以有更多時間投入其他施政；但農委會倒果為因，佔著茅坑不拉屎，不做事情，等把事情做壞了，又推說是地方責任，這和過去幾十年來的經驗法則不同。