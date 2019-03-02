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王世堅：笨拙如陳吉仲者其實很勤勞　希望韓國瑜授課「不吝指導」

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▲▼王世堅在《關鍵時刻》表示，「笨拙如陳吉仲者其實很勤勞」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲王世堅在《關鍵時刻》表示，「笨拙如陳吉仲者其實很勤勞」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

韓國瑜的「星馬行」為台灣的農民帶來不少訂單，讓農業政策成為新聞節目討論的重要話題。台北市議員王世堅在新聞節目《關鍵時刻》上就表示，笨拙如陳吉仲者其實很勤勞，希望韓國瑜可以幫他開班授課。

王世堅在節目中表示，「農業是百業之母，這一次韓國瑜韓流興起能把農業帶起來，其實我覺得這也是天意，也是天佑台灣，也是我們長期以來民進黨所追求的目標跟理想」。

王世堅接著說，「農業最需要被保護，為什麼，因為農業，農民跟農業需要被保護是因為農業有很大一部分，會受到天候的影響，受到季節的影響，還有受到國外競爭市場，因為國外有更低廉的工資，有更大片的種植面積，他們種植成本會更便宜，但是我們台灣有的，我們台灣的農民跟農業有的，就是這種精進的精神，就是這種技術」。

▲▼韓國瑜狠批「當我是個屁」後　陳吉仲半夜發文喊話：一起打拼。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲韓國瑜狠批「當我是個屁」後　陳吉仲半夜發文喊話：一起打拼。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

王世堅話鋒一轉表示，「民進黨執政到現在，在農業的方面我認為是四個字，不得要領，就是做到流汗，被嫌到一無是處，其實農委會即便笨拙如陳吉仲者，他是很勤勞啦！他也滿腹經文，他對農業的了解」。

▲▼ 韓國瑜昇松超市 。（圖／記者洪正達攝）

▲ 韓國瑜出訪星馬替農民帶回不少訂單 。（圖／記者洪正達攝）

王世堅建議，「韓國瑜既然打開了農業的大門，我希望韓國瑜要對陳吉仲不吝指導，是不是韓國瑜在市政公忙之餘開班授課，那把陳吉仲、把農業官員都帶去，因為中央地方我們不分，我們要一條心，沒有人會拉韓國瑜的後腿，大家都是要幫他，高雄好就帶動整個台灣都好，尤其農業受到這樣的鼓勵，我們一起向前進」。

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關鍵字：王世堅,韓國瑜,陳吉仲,農委會,關鍵時刻

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