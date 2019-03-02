陳吉仲酸韓國瑜又改口　她斷言謝龍介一定贏

▲國民黨台南第二選區立委補選人謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前出訪馬來西亞及新加坡，搶下破億農產品訂單，但卻遭農委會主委陳吉仲唱衰，於立法院備詢時先說新加坡訂單是原有通路，事後卻又改口「感謝願意共同把台灣農產品賣出去的縣市長們」。國民黨立委林奕華認為，陳吉仲犯下大錯要改口已經來不及了，韓國瑜效應會全部回饋在台南立委選舉候選人謝龍介身上，直言「謝龍介一定會贏」。

韓國瑜出訪新加坡期間，陳吉仲稱新加坡訂單是既有通路，讓韓國瑜罕見動怒痛罵「當我韓國瑜是個屁」、「惡鬥延伸到國外還在搞」、「陳吉仲水準奇差無比」。不料陳吉仲事後發布影片一改先前酸語，誇讚「感謝願意共同把台灣農產品賣出去的縣市長們」。

林奕華就在電視節目中表示，陳吉仲雖然是農運出身，但到目前為止卻看不到相關的專業，更看不出身為中央部會首長應該要有的風度，反而是去跟縣市首長斤斤計較。林奕華說，陳吉仲犯下很大的錯誤，現在想要改口已經為時已晚。

林奕華指出，就韓國瑜上任至今兩個月的時間，在農漁業方面的成效很好，而謝龍介現在主打的路線就是「我的選區，你的農漁產品我一定要幫你銷售出去」，因此林奕華認為韓國瑜效應會全部回饋在謝龍介的選戰上，預測謝龍介一定會當選。