台灣燈會破1000萬人次員警累翻　署長親赴慰問打氣



▲2019台灣燈會湧進超過1000萬人次，8504名支援的警力累翻。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

記者柳名耕／台北報導

2019年的台灣燈會在屏東舉辦連假4天裡共湧入1000萬人次，光是在228當天就有167萬人，每天共投入超過1000名的警力到場，警政署長陳家欽在228當天親赴現場慰勞第一線的同仁。

警政署指出，這次支援的中央警力包括保五總隊、保一總隊（維安特勤隊）、保三總隊（防爆犬）、刑事警察局防爆小組等，讓民眾賞花燈安全便利無虞、享受一個難得連休假期，截至3／1日止，動用警力數7,677人次、民力827人次，總計8,504人次。

署長陳家欽特地於228當天南下東港分局大鵬灣派出所慰勉執勤員警及協勤的義警、民防、義交、志工等勤務人員。

陳家欽回憶，在2007年擔任屏東縣警察局局長任內，也曾負責大鵬灣的國慶煙火施放安維勤務，很清楚瞭解接駁遊客疏運工作是最費心與困難的部分；而本次燈會規模更勝12年前的煙火勤務，人潮眾多且超過近十倍、動線規劃更為艱鉅，所以特別在連假第一天，也就是遊客最高峰的期，先來慰勉同仁辛勞。

▼警政署長陳家欽（中）在228當天特別到現場慰勞警察同仁。（圖／記者柳名耕翻攝）

