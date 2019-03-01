台灣燈會屏東等30年！167萬人次塞滿「東港地主」免費供停車…鎮民感動爆

生活中心／屏東報導

台灣燈會今年辦在屏東堪稱「史上最美」，光是228連假第一天就吸引167萬人次朝聖，900輛接駁車完全無法負荷，不少民眾等一班車就至少花3小時，屏東人感動直呼「等了30年，親眼見證榮耀！」人潮滿載的情況下，出現一名地主大哥開放私人土地給大家停車，還辛苦的指揮安排車位，居民透露，該處其實是東港鎮民代表家的地，大讚「屏東人就是有人情味」！

台灣燈會盛大展開，28日連假第一天入園人次就飆到167萬人，試營運至今已達836萬人，突破原本觀光局預估的800萬人次，人潮爆量，屏東縣府緊急調派900輛客運接駁車，到下午5點，規劃的2萬停車格也爆滿，車陣甚至一路延伸到春半島，連潮州、林邊火車站加開的所有列車也一位難求，周邊道路全被塞住，導致接駁車輛一時難以動彈，不少民眾一班車就等了至少3小時，潘孟安特地錄影致歉「對不起，我們做得不夠快。無論多晚，一定會送大家回家。」

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▲屏東燈會湧入167萬人次。（圖／翻攝「屏東吃喝玩樂」臉書）



▲屏東燈會湧入167萬人次。（圖／屏東縣政府）

有當地居民27日就在臉書PO文，感動直呼，「在人潮就是錢潮的商機下，居然有好心的地主大哥免費開放私人土地供大家停車！」地點就位在台17線上，往東港方向，燈會大門入口約150公尺處，地主大哥甚至到場辛苦指揮、安排車位，紓解龐大的車流量，讓土地能容納更多的車輛，「心中無限感動！」

地主無償支援，感動許多屏東人，紛紛大嘆「這就是屏東人的熱情，我屏東我驕傲」、「屏東最美的人情味」、「東港人就是大氣」、「當路邊一台兩百的都間間客滿時，就覺得這種真的佛心到不行」、「揪甘心啦」！有居民留言透露，其實地主正式東港鎮民代表副主席吳金福家的土地。

對於交通問題，潘孟安表示，等待30年迎來全縣第一次大型活動，也是首次主辦台灣燈會，但因地處國境之南，加上沒有大都會區的便捷大眾運輸系統，幾乎只能仰賴客運接駁，從早上10點開園一直到深夜，所有工作人員包含司機都沒有半刻休息；凌晨1點51分確認最後一位旅客上車，縣府團隊漏夜開會檢討因應措施，「大家的不滿、怨言、怒火我們聽到了，我們正在加快作業，請大家再多給我們一點時間，謝謝大家，也拜託大家。」