約待嫁女打砲用「筆型針孔」錄纏綿全程　竟害她婚事告吹

▲大學男助理用筆型針孔錄下跟待嫁女子的性愛過程。（示意圖／達志）



記者陳豐德／新北報導

北部一間醫學大學的鄭姓男助理，2年前2度跟一名待嫁的女子到旅館內打炮，拿出準備好的筆型針孔錄影器錄下恩愛過程，打算回去自行觀賞，但卻不慎把錄影筆掉在朋友車內，這件事流傳到女子的未婚夫耳中後，婚事幾乎告吹，遭偷拍女子憤而提告，新北地願依照妨害秘密罪判鄭男4個月徒刑確定。

39歲的鄭姓大學行政助理，106年3月間跟一名準備出嫁的女子到台北開封街的旅館內打炮，並用自己準備好的筆型針孔錄影器拍下過程，4月時2人再度相約打炮時，鄭男不放過這個機會，再度拿出自己珍藏的針孔錄影器記錄下來，不料他有一天卻將該支筆型針孔掉在一位女性朋友車上，該友人洗車時發現後，驚覺裡面有多部偷拍影片，不僅錄鄭男跟待嫁女2次的性愛影片，鄭男跟另名女子的打炮影片也在裡面。

紙包不住火，性愛影片的事情流傳到女子未婚夫耳中，讓他勃然大怒，氣得跟女子中止婚事，女子氣得提到妨害秘密罪；新北地院審理後，一審判鄭男4個月徒刑，但檢方認為判決過輕提起上訴，認為錄影器內有2名被害女子，鄭男是長期有計劃的預謀偷拍打炮影片，並讓待嫁女子婚事、精神都受到衝擊。

新北地院二審法官認為，另名被害女子並不知情也沒有提告，且檢方也沒有起訴，鄭男沒有跟待嫁女和解是因為她調解當天沒到場，一審已經詳加審酌，因此駁回檢方上訴，全案確定。

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