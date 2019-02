「椅背藏針孔鏡頭」新航澄清已停用　乘客：以後要自備黑膠帶了

▲ 先前已有不少人發文質疑,這些鏡頭很可能在窺視乘客的一舉一動。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

新加坡航空一名乘客卡姆陸克(Vitaly Kamluk)近期發現,機上椅背的屏幕下方出現了疑似針孔攝影機的圓孔,新航隨後回應說,那的確是個攝影機鏡頭,不過是由原廠裝上的,航空公司已經停用了攝影功能。不過,仍有持陰謀論點的網友表示,「以後旅行要自備膠帶了。」

卡姆陸克16日在推特上發文詢問,「剛剛發現這個有趣的感應器從新航的座位上看著我。 有沒有專家意見能判斷這是否為相機?或許新航可以澄清它怎麼被使用的?」他補充說,當詢問某位空服人員那是不是個相機時,對方笑了一下說「當然不是。」

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG