「椅背藏針孔鏡頭」新航澄清已停用　乘客：以後要自備黑膠帶了

▲ 先前已有不少人發文質疑，這些鏡頭很可能在窺視乘客的一舉一動。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

新加坡航空一名乘客卡姆陸克（Vitaly Kamluk）近期發現，機上椅背的屏幕下方出現了疑似針孔攝影機的圓孔，新航隨後回應說，那的確是個攝影機鏡頭，不過是由原廠裝上的，航空公司已經停用了攝影功能。不過，仍有持陰謀論點的網友表示，「以後旅行要自備膠帶了。」

卡姆陸克16日在推特上發文詢問，「剛剛發現這個有趣的感應器從新航的座位上看著我。 有沒有專家意見能判斷這是否為相機？或許新航可以澄清它怎麼被使用的？」他補充說，當詢問某位空服人員那是不是個相機時，對方笑了一下說「當然不是。」

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG — Vitaly Kamluk (@vkamluk) 2019年2月17日

新航在下方留言說，「您好，謝謝您與我們聯繫。我們想分享一下，原始設備製造商提供的一些新型機上娛樂系統中，確實在硬體裡嵌入了相機。」該公司進一步表示，「相機在我們的飛機上已被停用」、「我們沒有開啟相機任何功能的計畫。」

先前已有不少人發文質疑，這些鏡頭很可能在窺視乘客的一舉一動。對航空公司的說法，有網友表示，「如果是這樣的話，那麼我建議用黑色膠帶（封住），來解決整起問題。」還有乘客說，「如果有一天他們把它開啟怎麼辦？」、「我會期望在飛機上享有與在家裡同等的隱私嗎？當然不會。不過我也不希望被監視著。」

▼ 新航表示，那的確是個攝影機鏡頭，不過是由原廠裝上的，航空公司已經停用了攝影功能。（圖／達志影像／美聯社）

