李宗瑞多案定讞定刑期29年10月　不服提抗告駁回確定

▲李宗瑞。（圖／本報資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「富少淫魔」李宗瑞，先前遭最高法院判刑20年定讞，去年8月間最高法院針對他性侵偷拍9名被害人部分，再加重判刑4年10月到5年2月不等刑期，總計再增加39年2月的刑期，加上前案，高等法院因此定應執行29年10月。李宗瑞認為太重，提出抗告，最高法院審理後，22日駁回抗告確定，李宗瑞目前刑期29年10月。

李宗瑞自2009年起開始犯案，多次在夜店中下藥撿屍酒醉女子，帶回自家豪宅性侵、偷拍。直到2012年7月間，一對姊妹向檢方提出告訴後，全案爆發。李宗瑞案發後落跑，遭通緝20餘天後，自行到台北地檢署報到。而檢方認定他性侵偷拍20人，因此提起公訴。

刑案部分，最高法院針對5名被害人部分，2015年10月間判刑20年定讞，另9名被害人部分撤銷發回更審。高院更審針對9名被害人部分，判刑判刑39年2月，此部分上訴第三審，最高法院去年8月間駁回上訴定讞。

而高檢署檢察官對於李宗瑞定讞的案件，向高等法院聲請定應執行刑。高院去年底定應執行29年10月。李宗瑞不滿，認為這已經接近有期徒刑最高30年的刑期，因此提出抗告，要求改定更低的刑度。

案經最高法院審理後，最高法院認為李宗瑞所犯趁機性交、強制性交等罪，犯罪類型、態樣、手段、動機與侵害之法益均相同，其責任非難重複之程度高，高院裁定合理，因此最高法院30駁回李宗瑞的抗告確定，李宗瑞應執行有期徒刑29年10月。

