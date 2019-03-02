水電工9年7次酒駕！法官怒了「重判」1年2個月　網砲轟：人命到底算啥

▲楊男居然7次酒駕。示意圖與本案無關。（圖／記者林悅翻攝，下同）



地方中心／台南報導

台南一名楊姓水電工從2010年到2017年已經累積6次酒駕記錄，每次都遭判6個月以下刑期、得易科罰金，沒想到仍沒有得到教訓，2018年又再度酒駕上路。台南地院審理後，法官認為楊男累犯，因此從重量刑，重判1年2個月有期徒刑、不得易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，楊男從事水電工作，平常於台南、高雄工地往返，有個壞習慣就是喜歡在工地飲酒。2010年他因酒駕處罰6萬元確定，之後又陸續被抓，分別處以4、6個月不等徒刑；2014年因車燈不亮，被巡邏員警攔下酒測，結果酒測值居然高達1.22毫克，身體連站都站不穩，明顯超量飲酒。

沒想到楊男仍罰不怕，2017年底第6度酒駕，經台南地院審理後依法判6個月有期徒刑，併科罰金5萬元，直到隔年1月9日才服刑完畢，截止至當時前後已有6次公共危險罪的前科。

▲法官認為他累犯，因此判決不允許易科罰金。



未料，楊男被關、被罰錢都沒有因此警惕，2018年10月29日又在工地喝了酒，之後酒駕上路，被攔下來經酒測結果為0.62毫克，犯下第7次酒駕。法官審理後認為，楊男不斷酒駕，根本漠視自己安危，更枉顧法律禁止規範與公眾道路通行的安全，致他人於危險之中，為避免再犯，要讓他徹底戒酒，因此重判1年2個月有期徒刑、不得易科罰金。

由於酒駕致死頻傳，許多民眾看完判決後紛紛不滿表示，第7次酒駕為何只判刑1年2個月有期徒刑，而且還算「重判」。對此就有網友拿出法律條文指出，因本案只是「單純酒駕」而已，依據刑法第185-3條「駕駛動力交通工具」而有下列情形之一者，處「二年」以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金；因而「致人於死」者，處「三年以上十年以下」有期徒刑；致「重傷」者，處「一年以上七年以下」有期徒刑。

但還是難平鄉民們的怒火，大家紛紛留言諷刺「一年半，嚇死我了，好重啊，繼續酒駕壓壓驚好了」、「這叫重判？標準太低吧」、「是因為只喝酒還沒撞死人，所以這就算重判了嗎」、「台灣人命到底算啥」。

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