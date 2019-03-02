金山溫泉全裸男湯幹走時鐘　網友譏：當做給他「送鐘」吧

▲ 金山全裸男湯幹走時鐘，網友譏：當做給他「送鐘」吧。（圖／資料照／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區「磺港公共浴室」日前男裸湯區內時鐘被偷走，讓常去泡湯的在地居民相當傻眼，民眾把此訊息貼上臉書社團「北海岸全民聯盟公社」，隨即引發網友痛罵，有網友說，連時鐘也要偷，就「送鐘給他吧！」

磺港公共浴室1月下旬才發生2名男子，持滅火器把男裸湯區整間浴室亂噴，2人被逮後供稱「好玩啊！」金山警分局將2人依毀損罪嫌送辦。沒想到，日前又再度發生，男裸湯區內的時鐘被偷走。當地民居說，裸湯浴室內沒時鐘，真的很不方便。

民眾將時鐘被偷的訊息貼在臉書社團「北海岸全民聯盟公社」，引發網友熱議，網友紛紛表示，「真不可思議，連這個也會被偷走」、「送鐘（終）給他了」、「無言以對」、「台灣人水平高一點，不要只羡慕他跟國的文化」、「真沒有規矩連這個也偷真害的人」。

金山警分局金山派出所所長林家隆上網回應，感謝民眾對治安的關心，如有財物失竊或需要派出所協助，歡迎致電金山警分局金山派出所。金山區公所也表示，將配合後續改善工程裝設固定式時鐘避免輕易移走。

磺港里長許明熙表示，已請派出所及區公所加強巡邏磺港公共浴室，保障里民泡湯的安全，也減少被破壞或行竊的機會，裸湯區內沒有設有監視器，但公共浴室外區域有6支監視器，區公所近日會裝新的時鐘。

▲ 金山全裸男湯幹走時鐘，網友譏：當做給他「送鐘」吧。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）