民宿老闆一進房！床上6條「肥肥壽司捲」爆療癒　他秒提士氣：太可愛了

▲一整排的棉被捲莫名可愛。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多人趁228連假出遊，這也是旅遊、住宿業者最忙的時候。一位民宿老闆今早在客人退房後，進到屋裡打掃，沒想到這組房客將寢具全摺好、排整齊，讓他倍感窩心，也瞬間提振了工作的士氣與動力。

老闆在爆廢公社分享這暖心的一幕，只見房客將6條被子折成捲筒狀排成一排，而枕頭也是整齊擺放，看起來莫名療癒，他見狀忍不住打趣道，「哇！這組客人太可愛了吧，退房前自己把房間都整理好了！」

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不少網友笑讚，房客的舉動很貼心，同行也說，碰到類似情況，就會像突然加滿油一樣，非常有動力；但也有鄉民不以為然，吐槽道「用過的床單不是都要拆洗嗎？這樣根本多此一舉，我覺得維持基本的乾淨就好，不要搞到亂七八糟，整理成這樣，或許房務人員就偷懶維持現狀了。」

對此，老闆強調，因為是自己經營、自己打掃，絕對不會發生「偷懶維持現狀」的情況，雖然的確會全部重用，有摺沒摺真的沒差，但這是一種心靈上的鼓勵；而其他網友也跳出來說，「這是感覺問題。」

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▼其他民宿業者也碰過，房客將棉被摺成豆腐乾。（圖／取自「池上 米之頌民宿」臉書）