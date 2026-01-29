12星座2月運勢公開！第1名有望升職加薪　股市大賺一筆

▲小孟老師分享12星座2月份運勢。（示意圖／Pixabay）

下個月即將迎來農曆新年，不少民眾忙著大掃除、張羅年菜的同時，也會關心2月份的運勢。清水孟國際塔羅小孟老師日前分享12星座2月份運勢，其中第1名的星座不僅有望升職加薪，還有機會透過股市大賺一筆。

第12名、雙子座

工作：收獲變多、注意小人。

財運：花錢需要多加克制。

幸運色：粉色。

第11名、天蠍座

工作：注意疑心病的人。

財運：適時加碼。

幸運色：灰色。

第10名、處女座

工作：大膽請求協助。

財運：適合ETF。

幸運色：金色。

第9名、牡羊座

工作：遠離負面的人。

財運：需控制花費。

幸運色：白色。

第8名、天秤座

工作：需要休息。

財運：逢低加碼。

幸運色：灰色。

第7名、摩羯座

工作：注意健康、不宜逞強。

財運：不宜加碼攤平。

幸運色：綠色。

第6名、雙魚座

工作：對抗壓力。

財運：找到標的投資。

幸運色：棕色。

第5名、金牛座

工作：備受賞識。

財運：定期定額會賺錢。

幸運色：藍色。

第4名、射手座

工作：注意八卦流言。

財運：花錢較衝動。

幸運色：黃色。

第3名、獅子座

工作：適合轉換。

財運：投資不宜躁進。

幸運色：紅色。

第2名、巨蟹座

工作：持續向上。

財運：績效攀升。

幸運色：紫色。

第1名、水瓶座

工作：適合談論升遷。

財運：找到飆股。

幸運色：橙色。

