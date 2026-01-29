　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預估四波車潮！　春節連假北部地區交通特性報你知

▲春節連假北分局轄管省道疏運措施報你知

▲公路局北區養護工程分局召開115年桃園地區春節疏運說明。（圖／北分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節9天連假即將到來，公路局北區養護工程分局29日召開115年桃園地區春節疏運說明表示，預估北部地區南下返鄉車潮在2月13日下午5時至16日（除夕）上午會陸續湧現，雖然提早2天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，該局已做好準備，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

分析北部地區交通特性　預估四波車潮

[廣告]請繼續往下閱讀...

北區養護工程分局分析近三年春節期間北部地區交通特性，預估有四波車潮如下：

1.第一波南下返鄉圍爐：2月13日下午5時至2月16日（除夕）上午，台64、65、66線快速公路銜接國道路段及台61線西濱南下（台15線70K鳳鼻~76K新竹市延平路）會有較多車流。

2.第二波初一參拜、短途走春：2月17日（大年初一）全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。

3.第三波初二回娘家、初三中長程出遊：傳統習俗自2月18日（初二）至2月19日（初三），中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。

4.第四波收假：2月20日（初四）下午1時起至2月22日（初六）出現於台61線北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

由於，北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期2月17日（初一）至2月19日（初三）每日9時至19時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街～大溪慈湖、台3線關西~峨嵋路段及台9線新店、台9甲線烏來沿線的各個風景區路段。

▲春節連假北分局轄管省道疏運措施報你知

▲115春節疏運替代路線懶人包。（圖／北分局提供）

在國道管制與替代路線規劃部分，預定2月19日（初三）至2月21日（初五）每日12~24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。國道1號湖口至新竹路段為假期間重現性易壅塞路段，規劃台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，北部鄉親由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議可善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

公路局轄管省道的管制與疏導措施說明如下：

(1)公路局北區公路新建工程分局辦理台64線銜接台61線增設南向出入匝道工程，已於113年12月24日啟用，台64線南下返鄉或出遊用路人，可直接使用無縫銜接台61線主線，有效節省台北港前平面號誌化路口停等壅塞時間。

(2)台68線西行南寮匝道自2月13日（除夕前2日）22時至2月22日（初六）23時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至台68線西行終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

(3)台61線新港3街口亦自2月13日22時至2月22日(初六)23時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由2月13日15時開始封閉持續到2月23日（初七，上班日）上午9時，預估在2月16日（除夕）至19日（初三）返鄉團員圍爐、廟宇祈福、走春及回娘家等傳統習俗，南下方向每日會有較大車流；2月20日（初四）13時至2月22日（初六）用路人陸續北返回工作崗位，北區養護工程分局為維持台61線疏運路廊用路安全，特別聘請義交於重要號誌化路口協助疏導，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，確保路口淨空，依序前進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／力積電通知停產　IC設計廠急發重訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

預估四波車潮！　春節連假北部地區交通特性報你知

美預報「更強霸王寒流」壓境！北台灣估探0℃　專家：訊號顯著

緬懷創辦人辭世十周年　張榮發基金會舉辦紀念音樂會

鐵道局揭「北宜直鐵推動13年」難產原因　曝賀陳旦也曾投反對票

想吃藍莓快買！產季提前＋氣候干擾　全球價格將迎波動期

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

交女友前「每天買1股台積電」　帳面獲利40萬↑！網：比人可靠多了

台鐵耗資4.4億元復建平溪線　1/31提前復駛

拿不出15萬民調費　民眾黨美女博士嘆「前輩說選舉要準備1000萬」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞雙腿骨折！

嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

預估四波車潮！　春節連假北部地區交通特性報你知

美預報「更強霸王寒流」壓境！北台灣估探0℃　專家：訊號顯著

緬懷創辦人辭世十周年　張榮發基金會舉辦紀念音樂會

鐵道局揭「北宜直鐵推動13年」難產原因　曝賀陳旦也曾投反對票

想吃藍莓快買！產季提前＋氣候干擾　全球價格將迎波動期

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

交女友前「每天買1股台積電」　帳面獲利40萬↑！網：比人可靠多了

台鐵耗資4.4億元復建平溪線　1/31提前復駛

拿不出15萬民調費　民眾黨美女博士嘆「前輩說選舉要準備1000萬」

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

《庫洛魔法使》推出封印之杖「搥背棒」　粉絲自嘲：年齡層進化

新北街頭驚見公然肢解白鼻心！民眾目擊無頭屍嚇壞　動保處出手

嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

李多慧客串台八講冷笑話　台語喊：你在哭喔！

相關新聞

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

春節9天連假將至，交通量最高上看1.6倍，高公局祭出高乘載措施分流，其中國1、國3北向將於初三、初四實施，國5北向初二至初五也將實施高乘載管制。

桃園春節垃圾收運大調整　市民掌握最新時程

桃園春節垃圾收運大調整　市民掌握最新時程

國慶連假北分局　轄管省道疏運措施報你知

國慶連假北分局　轄管省道疏運措施報你知

教師節連假　北分局轄管省道疏運措施報你知

教師節連假　北分局轄管省道疏運措施報你知

一年一度威尼斯面具嘉年華新春盛大登場

一年一度威尼斯面具嘉年華新春盛大登場

關鍵字：

春節連假北區養護工程分局省道疏運

讀者迴響

最夯影音

更多
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡
台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面