預估四波車潮！　春節連假北部地區交通特性報你知

▲公路局北區養護工程分局召開115年桃園地區春節疏運說明。（圖／北分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節9天連假即將到來，公路局北區養護工程分局29日召開115年桃園地區春節疏運說明表示，預估北部地區南下返鄉車潮在2月13日下午5時至16日（除夕）上午會陸續湧現，雖然提早2天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，該局已做好準備，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

分析北部地區交通特性 預估四波車潮

[廣告]請繼續往下閱讀...

北區養護工程分局分析近三年春節期間北部地區交通特性，預估有四波車潮如下：

1.第一波南下返鄉圍爐：2月13日下午5時至2月16日（除夕）上午，台64、65、66線快速公路銜接國道路段及台61線西濱南下（台15線70K鳳鼻~76K新竹市延平路）會有較多車流。



2.第二波初一參拜、短途走春：2月17日（大年初一）全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。



3.第三波初二回娘家、初三中長程出遊：傳統習俗自2月18日（初二）至2月19日（初三），中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。



4.第四波收假：2月20日（初四）下午1時起至2月22日（初六）出現於台61線北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

由於，北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期2月17日（初一）至2月19日（初三）每日9時至19時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街～大溪慈湖、台3線關西~峨嵋路段及台9線新店、台9甲線烏來沿線的各個風景區路段。

▲115春節疏運替代路線懶人包。（圖／北分局提供）

在國道管制與替代路線規劃部分，預定2月19日（初三）至2月21日（初五）每日12~24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。國道1號湖口至新竹路段為假期間重現性易壅塞路段，規劃台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，北部鄉親由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議可善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

公路局轄管省道的管制與疏導措施說明如下：

(1)公路局北區公路新建工程分局辦理台64線銜接台61線增設南向出入匝道工程，已於113年12月24日啟用，台64線南下返鄉或出遊用路人，可直接使用無縫銜接台61線主線，有效節省台北港前平面號誌化路口停等壅塞時間。

(2)台68線西行南寮匝道自2月13日（除夕前2日）22時至2月22日（初六）23時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至台68線西行終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

(3)台61線新港3街口亦自2月13日22時至2月22日(初六)23時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由2月13日15時開始封閉持續到2月23日（初七，上班日）上午9時，預估在2月16日（除夕）至19日（初三）返鄉團員圍爐、廟宇祈福、走春及回娘家等傳統習俗，南下方向每日會有較大車流；2月20日（初四）13時至2月22日（初六）用路人陸續北返回工作崗位，北區養護工程分局為維持台61線疏運路廊用路安全，特別聘請義交於重要號誌化路口協助疏導，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，確保路口淨空，依序前進。