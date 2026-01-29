　
拿不出15萬民調費　民眾黨美女博士嘆「前輩說選舉要準備1000萬」

▲▼ 。（圖／翻攝自曾妍潔臉書）

▲曾妍潔坦言，「素人全民調」對實際選戰的參考價值有限。（圖／翻攝自曾妍潔臉書）

記者施怡妏／綜合報導

擁有台大環工系博士學歷，曾代表民眾黨參選桃園市議員的曾妍潔表示，日前看到有候選人發表退選聲明，相當有感，26日正好是民調繳費的期限，由於個人與家庭財務狀況，無法負擔高達15萬元的費用，這筆錢對她而言，是沉重的負擔，也想起之前有黨內前輩提醒，「一場選舉，至少要準備1000萬」。

民調繳費期限到　15萬是沉重負擔

曾妍潔在臉書發文，面對「催繳通知」感到相當有壓力，且年終尚未發放，現階段實在無法拿出15萬元支付民調費用。她也強調，自己不會為了政治或選舉，把生活逼到一無所有，自去年12月起因家中狀況影響，存款逐步減少，上周繳完孩子下學期學費後，帳戶中僅剩約2萬元作為生活費。

她想起，當初報名時，黨內有前輩提醒「一場選舉，至少要準備1000萬」，但她不禁好奇「一個市議員，四年內在合法情況下，到底能賺幾個1000萬？」

針對民調制度，曾妍潔直言，自己並不認同「素人全民調」，不僅花費高，且參考價值有限，「那通電話，很可能連三秒都撐不到，就被掛掉了」。她也提到，在尚未設立政治獻金專戶前，本就不能募款，並強調自己不接受任何形式的違規捐款。

反思素人民調　質疑燒錢選戰模式

曾妍潔表示，一旦民調開打，就是一連串看板、宣傳的燒錢戰，「我真的不想跟藍綠一樣，在還沒出線前，就先砸錢在傳統選戰上！」她認為，「與其把15萬丟進一個大家心裡早就有答案的民調，不如省下來，之後拿去做真正有感的宣傳與看板。」

最後，曾妍潔強調，請不要去攻擊或貶低另一位候選人，說誰條件弱、誰不行之類的話，「我個人認為，問題出在制度本身不夠完善，而不是某一個人！我們也不知道每個人參與的出發點，更不該臆測所謂的陰謀論，謝謝大家的理解與體諒。」

01/27 全台詐欺最新數據

