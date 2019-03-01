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女嬰被扔廚餘桶／星國男否認女友懷孕產子　直呼「莫名其妙！」

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▲▼新店女棄嬰。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女嬰死在廚餘桶裡，星國男子涉有重嫌，其本人接受當地媒體訪問，矢口否認犯行。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區上個月26日，傳出女嬰被塞進廚餘桶慘死的案件，震驚各界，警方積極蒐查，發現女嬰是在台北市萬華區西門町被拋棄，一對新加坡的小情侶涉有重嫌。消息傳回星國，當地《新明日报》記者直接去嫌疑人的家求證，男方矢口否認犯行，且對於台灣媒體的報導感到莫名奇妙。

據《新明日報》報導，嫌疑人的父母表示，兒子和女友確實上個月19日到台灣旅遊8天，不過女方到底有沒有懷孕，則表示不知情。因其兒子的女友，身材一向圓潤，看不出是否有孕在身，「我很認真地告訴他們，若有做過就要實話實說，可是他們也不清楚到底發生了什麼事。」

▲▼新店棄嬰。（圖／翻攝自Instagram）

▲星國情侶在社群媒體秀出飛往台北的機票。（圖／翻攝自Instagram）

其父母說，相信兒子的話，並表示，若真是子虛烏有的指控，那兒子豈不是十分冤枉，不排除提告為兒子表清白。

《新明日報》記者又透過父母聯繫上當時不在家的嫌疑男子，他語氣鎮定地表示，對台媒報導感到莫名其妙，並否認女友懷孕生子，還堅稱没在事發時離開酒店扔東西。

台灣警方則希望當事人可以來台提供DNA檢體，以釐清其與女嬰是否有關係，若最終比對結果不相符，即可排除疑慮。

▼新店女嬰屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼新店女嬰屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

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關鍵字：新加坡,棄嬰,棄屍,女嬰,新店,新明日報

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