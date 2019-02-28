快訊／「總統好！」韓國瑜返台粉絲吶喊　5天星馬拚經濟公布1.56億成績單

政治中心／桃園報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬5天拚經濟，28日晚間搭機返台，大批粉絲接機，一見「韓總」帶著妻子李佳芬登場，興奮包圍拿出手機直播、拍照，齊聲吶喊「總統好」、「救台灣」！韓國瑜揮揮手向大家示意，並公布此行的簡易成績單，共搶下1.56億元的訂單。

韓國瑜表示，很感謝台灣朋友關心星馬行，承蒙企業家和熱心好朋友的幫忙，創造了一張還不錯的成績單，對未來高雄農漁民來講是很重要的通路。他簡易報告成績單，目前共接到1.56億元左右訂單，「結束時大龍擺尾、槓上開花，跳出另一家超市來幫高雄」，下了千萬元訂單。

▲韓國瑜返台公布5天搶下1.56億元成績單。（圖／東森新聞）

另外還有青年創業基金部分，包刮詩肯柚木捐助200萬元，電子製造商赫比集團也捐助1550萬元，另促成高雄科大跟新加坡國立大學的活動，以及旗山蕉農7000多箱、9萬公斤，總價值260萬元，以17塊半的採購價格銷售出去。

「這些簡單成績單雖然不是說很大，不是讓人覺得很驚豔，不是這個意思，這是第一步邁出去！」韓國瑜表示未來農業局會更努力認真幫忙找到訂單，一旁包圍的粉絲激動鼓掌。

▼「總統好！」韓國瑜返台粉絲接機吶喊。（圖／翻攝「韓國瑜後援會」）



▼韓國瑜5天星馬拚經濟，「這些訂單不是讓人覺得很驚豔」。（圖／高雄市政府）

