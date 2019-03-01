星國情侶棄屍女嬰...恐面臨「唯一死刑」　飯店員工：女肚子突然消失

▲新店廚餘桶驚見女嬰屍。（圖／記者陳雕文攝）

社會中心／綜合報導

新北市新店區驚傳殘忍的廚餘桶女嬰棄屍案，寶寶都還來不及看到世界，就遭遺棄死亡，目前警方根據監視器畫面追查，已鎖定一對來自新加坡的男女。飯店員工則表示，這對情侶入住時，女方有懷孕跡象，卻沒特別講明，離開時「女生肚子突然不見了」。

女嬰屍體被裝在黑色塑膠袋內，26日被一名環保公司員工發現。警方表示，在查閱可能的影像畫面之後，查到女嬰可能是被丟在昆明街的一家燒肉店的廚餘桶內。之後警方更鎖定丟棄的人是一名黑衣男，追查後發現，該男曾與另一名女子投宿在昆明街附近的旅館，雖然講中文，但口音像是外籍人士，查出為新加坡籍。



《蘋果日報》報導，飯店的員工表示，這對新加坡情侶在上月來台灣旅遊，入住飯店大約一周，女子看起來有懷孕的跡象，由於根據規定，客人有懷孕狀況需特別註記，員工也有詢問，但這對情侶沒特別表明。到了退房時，女生的肚子看起來「不見了」，而且有點虛弱的樣子。

飯店員工也提到，這對情侶離開後，房間雖然有比較雜亂，但沒有甚麼異常的地方，不清楚是否有留下血跡。員警則表示，已經在嫌疑人投宿的房間內採集到血跡反應，將作DNA比對，以釐清是否與被丟棄的女嬰有關。

由於台灣新加坡與新加坡有司法管轄權，且新加坡《刑法》第3條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰，也就是說該情侶就算逃回國也會受罰。而且，新加坡法律更加嚴苛，若兩名嫌疑人是刻意把活著的嬰孩棄屍而致死，恐怕會觸犯「謀殺罪」，將會被判「唯一死刑」。

以台灣的《刑法》論，若女嬰是在還活著時被丟棄致死，則屬刑法271條殺人罪，可處死刑、無期、10年以上徒刑，如果嬰兒是死後被遺棄，則可能觸犯刑法247條遺棄屍體罪，可處6月以上5年以下徒刑。但仍需等警方釐清真正死因。

資深警員表示，該女嬰遺體呈現雙手托臉、眼睛緊閉、捲成一圈的狀態，連看媽媽一眼的機會都沒有；至於是一出生就死亡才被遺棄，還是出生後被扔進塑膠袋窒息而死，還要等待法醫解剖才能知道結果。

