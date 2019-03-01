廚餘棄嬰案／「女友只是豐腴！」星國男否認夜半丟屍　怒斥：莫名其妙

▲監視器畫面拍下，金髮男子於26日凌晨外出，手中還提著黑色塑膠袋，裡頭裝的疑似就是嬰屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

社會中心／綜合報導

新北市新店區一名環保公司員工於2月26日整理廚餘時，赫然發現一具連著臍帶與胎盤的女嬰屍，經警方過濾數百支監視器畫面追查後，案情終於有突破性進展，鎖定一對自新加坡來台旅遊的情侶涉案；旅館職員也表示，女子在入住時看起來像是懷孕，但退房時已經沒有肚子，且臉色還相當虛弱。針對台灣媒體報導，當事男子則透過新加坡媒體嚴正否認，表示女友根本就沒有產子，對於報導內容感到「莫名其妙！」

警方調查，該對新加坡情侶分別是23歲的王男、與24歲的郭女，2人在2月下旬來台旅遊8天，並投宿於萬華區西門町的旅社；監視器畫面清楚拍下，26日凌晨時分，染著一頭亮眼金髮的王男身穿黑色外套，手上還拎著一袋黑色塑膠袋外出丟棄，袋中極有可能就是差點被當成廚餘的嬰屍。

▲新店廚餘棄嬰案，新加坡情侶設有重嫌。（圖／翻攝自臉書）

旅館的員工也表示，該名女子在入住時肚子較為圓潤，疑似懷有身孕，奇怪的是，當2人退房時，女子的肚子已經「消了下去」，且神色還相當虛弱；警方進一步偵查，也在該對情侶入住的房內採集到血跡反應，後續將與女嬰DNA進行對比，釐清案情。

據新加坡媒體《新明日報》報導，王男父母接受採訪時指出，該段時間兒子確實曾帶著女友赴台旅行，但2人絕無在台產子、棄嬰；父母嚴詞駁斥，表示自己已經詢問過兒子，可他也完全不知道發生了什麼事，直指孩子是被冤枉的。另一方，針對旅社員工指證郭女的體態變化，王男父母則說，兒子女友的身材本來就較豐潤，外人難以看出是否懷孕；而王男事後受訪時也再次否認，同時強調未曾在半夜離開飯店丟東西，對於台媒報導感到莫名其妙。

▲王男透過新加坡當地媒體駁斥，表示女友根本就沒有產子，自己也未曾棄嬰。（圖／記者陳雕文攝）