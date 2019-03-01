新北林口瑞樹坑溪驚見豬屍　幸確診未感染非洲豬瘟

▲ 新北林口瑞樹坑溪驚見豬屍，確診未感染非洲豬瘟。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處2月28日接獲林口區公所通報，瑞樹坑溪內有1隻死豬，災害應變中心立即啟動防疫機制，防疫人員整備防護裝備，趕往現場處理，配合警方循溪上游展開查緝，並立即剖解未見非洲豬瘟肉眼病變，隨即採樣送農委會，經檢驗結果出爐，無非洲豬瘟病毒反應；應變中心同時展開調查，並調閱案發地點周邊監視器，以車追人，後續將依法嚴懲。

新北市災害應變中心再次宣導，農戶加強自主防疫安全，針對2月28日林口瑞樹坑溪違法棄置死豬，用最嚴謹的態度面對防疫安全，並請新北轄内養豬戶，落實廚餘高溫蒸煮及人車管制，確實消毒，落實生物管制。養豬協會理事長李當期表示，此案真的是一顆老鼠屎，壞了整個養豬產業。

災害應變中心呼籲，豬農如豬隻死亡，應以化製方式處理，切勿隨意丟棄，避免出現防疫破口，衝擊養豬產業安全；如豬隻有任何異狀，也應立即通報動保處派員處理；本次林口棄置豬屍事件，動保處已展開追查，後續必將嚴懲，絕不寬待。

動保處長陳淵泉表示，中國大陸地區非洲豬瘟疫情嚴峻，此次棄置豬屍體雖為非洲豬瘟病毒陰性，但違法棄置行為實不可取，不但有傳播疾病風險，也造成周邊豬農及住戶恐慌。

陳淵泉說，養豬戶若豬隻死亡，應循合法管道處理動物屍體，場內出現豬隻異常死亡情形，第一時間應通報動保處，若養豬場隨意棄置豬屍，將依動物傳染病防治條例第43條第1款處以5萬至100萬元罰鍰。