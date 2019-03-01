「來世做個好臘腸」臘腸大大現身說法　防檢局影片網友讚爆：快笑死

▲檢疫犬需偵查旅客是否攜帶有問題肉類入境。（圖／記者謝承恩攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情蔓延，台灣持續在最高警備。動植物防疫檢疫局新竹分局日前特別自製影片並PO上臉書，以「臘腸大大」現身說法，內容幽默簡潔，又引用超多時下新梗，吸引8.9萬次觀看、1485多次分享。讓網友直呼「快要笑死了」、「渾身是梗，太優秀了」、「公務機關終於發現推廣的好方法了」。



影片以一名「臘腸大大」的第一視角，描述了「臘腸」一早搭機來到台灣，剛到機場就有一隻可愛的米格魯在它旁邊坐下、說肉類製品不能入境台灣；於是「臘腸大大」就被帶到動植物防疫檢疫局的檢疫櫃檯，但它認為「自己不就是一根臘腸，這一切對臘腸來說太複雜，但說後悔沒有用，說燒毀太沉重，臘腸面對高額罰款，內心感到肝腸寸斷、心情很藍、胸悶呼吸困難」，甚至還與其他「臘腸」喊話，臘腸同志你們要有信心，跟著一起念「大慈大悲，去冰鐵觀音」。

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▲農委會指出，旅客千萬不要違規攜帶豬肉產品入境，切勿以身試法。（圖／記者謝承恩攝）

影片下一幕播放一袋袋食物及廚餘，「臘腸大大」說，這些是飛機餐水果，因為入境須申報，因此不要碰他們，他們再承受自己的業。影片下半段繼續以「臘腸大大」視角說到，被查收的「臘腸」在防檢局的帶領下，就會被送上桃園機場垃圾車，輕者當日、重者隔天就要被銷毀。「臘腸大大」最後的獨白是「來世再做個堂堂正正的好臘腸」。

影片全長僅1分12秒，卻吸引8.9萬次觀看、1,485次分享，2851個按讚數。網友也讚「理科大大的梗都被破了」、「請問到底瞌了什麼給我來一點」、「這梗的密度WWW」、「這太跟上時事了啊！很會！」。