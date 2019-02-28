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社會 社會焦點 保障人權

「上車有Wi-Fi」林口驚見面具V怪客嚇人！脫下竟是高中屁孩　結局超慘

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社會中心／綜合報導

新北市林口2名學童28日傍晚放學返家時，在四維、文化二路口遇到一輛奇怪車輛。對方搖下車窗後，一名戴著「V怪客面具」的男子探出頭問「要不要上車啊？」還拿出球棒意圖不軌，讓孩子嚇得跑回家告知父母。警方主動偵辦後，火速逮捕3名惡作劇男子，結果發現駕駛年僅17歲，犯案是想仿效YouTuber拍片惡作劇，訊後依妨害自由罪嫌送辦。

一名家長在臉書社團「林口大家庭」PO文，表示孩子跟同學28日傍晚放學時，在路口遇到一輛汽車，上頭有3位戴面具的男子，還探出頭頻頻問說「車上有Wi-Fi，要不要上車？」還好小孩跟同學趕緊跑走，因此呼籲林口居民多加留意，小朋友盡量結伴同行。

▲▼「快點上車」林口驚見面具V怪客嚇人！脫下竟是高中屁孩　結局超慘。（圖／東森新聞）

▲學童遇上恐怖一車3怪客，被嚇到腿軟狂奔。（圖／東森新聞，下同）

被害學童表示，「看到他迴轉出來，突然攔下我，他就拿球棒一直叫我『上車啦，快點！』我就腳軟。」

林口警分局網路巡查發現後，隨即調派警力前往地點埋伏，結果不到2小時就火速逮捕17歲駕駛黎姓少年、副駕張姓少年，以及坐在後座的19歲古姓男子一共3人。

▲▼「快點上車」林口驚見面具V怪客嚇人！脫下竟是高中屁孩　結局超慘。（圖／東森新聞）

▲怪客3人玩笑開過頭，慘被提告送辦。

根據警方調查，3人分別是高中生及大學生，隨機鎖定目標是想模仿YouTube影片惡作劇隨機嚇人，不料卻弄巧成拙，加上意圖控制被害人行動，已經涉及強制罪等。3人供稱，惡作劇用的「V怪客面具」以及塑膠棒球棒已經丟到東林橋下，事後對自己的行為感到相當懊悔。

不過，學童父親表示，「不能再忍耐啦，假如我們就是再忍耐忍耐，還會有下個小朋友（受害）」，堅持提告，因此全案依妨害自由罪嫌送辦。

律師劉韋廷也說，想把人拉上車，想把人帶走，這種狀況在法庭上會構成「和誘罪」，就算沒有成功，法律上也會處罰這種未遂罪。

V怪客。（圖／電影劇照）

▲3人戴上V怪客面具嚇人，落網稱是想學YouTuber。（示意圖／電影劇照）

▲▼2男躲在車內戴V怪客面具嚇路過學童。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲犯嫌指認面具及球棒丟棄地點。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：V怪客,面具,惡作劇,YouTuber,林口,學童

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