機捷聯外運輸再升級　3月1日啟動深夜「增開往機場服務班次」

▲機捷3月1日起啟動深夜「增開往機場服務班次」。（圖／桃捷公司提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為更貼近國內外旅客乘車需求，精進服務品質，桃捷公司22日指出，3月1日起啟動深夜「增開往機場服務班次」，每日23點末班車後，從A1台北車站及A21環北站各加開2班(每站皆停)以機場為終點的加班車，延長服務營運約半小時，讓深夜航班以及通勤旅客，更彈性搭乘機場捷運前往桃園國際機場。

桃捷公司表示，桃園捷運機場出入境旅客搭乘率，從通車初期24%一路成長至35%，已成為機場聯外的重要交通工具。3月1日起啟動深夜「增開往機場服務班次」後，更完善接駁高鐵桃園站末班車的中南部往機場旅客，提供中南部出入境旅客，更快捷的機場運輸服務，讓機場與高鐵藉由機場捷運更緊密連結，大幅提升公共運輸轉運功能。

桃園捷運提供了「機場聯外、都會通勤、休閒旅遊」三大功能，成功打造北北桃一小時生活圈，更連結了南來北往的旅客。營運即邁向第三年，在全體同仁努力之下，深得國內、外旅客信賴，總運量已突破4,500萬人次，108年1月平均日運量更攀升至6萬9千人次，並持續穩定成長中。

桃捷公司希望透過深夜「增開往機場服務班次」等更便利的服務，提供旅客更優質多元選擇，歡迎搭機與通勤客多加利用，享受機捷便利服務直達美好生活。