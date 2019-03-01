特赦是要不要的問題　阿扁：蔡英文有想法、智慧，人是會改變的

▲前總統陳水扁為台中市議員邱素貞亡夫陳仁榮上香致哀，並對特赦發表看法。（圖／邱素貞提供）

記者李忠憲／台中報導

前總統陳水扁1日到台中參加908台灣國總會長周崇德的母親周陳彩雲公祭，接著到台中市議員邱素貞家，為她去世先生，國光里長陳仁榮上香致哀。陳水扁說，特赦是要不要的問題，她（指蔡英文）有她的想法與智慧，人都是會改變的。

前總統陳水扁1日上午先到台中大里，參加908台灣國總會長周崇德的母親周陳彩雲公祭。據了解，陳水扁與周崇德等台灣國成員感情很好，他在台北看守所、台中監獄服刑及台中榮總就醫時，周崇德與908台灣國成員都外面搭帳棚守護陳水扁，有情有義讓陳水扁非常感動，因此特別到場捻香。

台灣國執行長周志梅、交通部長林佳多位民代也到場致哀。由於台中監獄有交代阿扁不能公開發言，他在弔唁後就趨車離去，在民進黨前台北市黨部主委黃慶林陪同下，轉至市議員邱素貞住家，為亡夫陳仁榮上香致哀，並話家常。

阿扁等人除拿出照片回憶當年，邱素貞與黃慶林都對於阿扁特赦問題耿耿於懷，黃慶林更當場數度罵總統蔡英文是「惡毒的女人」。邱素貞則說，現在民進黨執政，立院又過半，卻不能處理特赦！

▲▼前總統陳水扁到台中市議員邱素貞家，為亡夫陳仁榮上香致哀，與在場人士合影。（圖／邱素貞提供）

陳水扁說，2012年前總統馬英九與蔡英文總統選舉電視辯論時，馬英九曾問蔡「如當選會不會特赦陳水扁？」當時蔡說，因為還有其他案件還未結束，所以沒有特赦問題。馬再問，這是要不要的問題，縱使案子沒有全部定讞也能特赦。以馬英九的觀點，特赦就是「要不要的問題！」

他還說，美國前總統福特在位時要特赦尼克森，當時案件還起訴、判刑，就直接特赦。法律講求舉重與明清，比較重的都可以特赦，那有說比較輕的就不行？所以說不用再修法，只要用解釋就可以直接赦免。

陳水扁表示，如果定讞的才可特赦，也可先定讞先特赦，其他未定讞的繼續再走程序。法條沒規定一個人一生只能赦免一次，他認為這都不是問題，而是馬英九說的「要不要的問題」，其他都是藉口。

黃慶林說，蔡英文當選黨主席後，召集全國各地黨部主委聚會，不是慰勞大家辛苦，第一句話就說「你們不能說阿扁無罪」。他當場拍桌和蔡英文決裂，如果不特赦，她不用想再選總統。

陳水扁最後說，做到總統這位置，她一定有她的想法與智慧，人都是會改變的。