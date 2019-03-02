「台灣是世界典範」 蔡英文：證明經濟、民主可以一起成長

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文近期接連接受外媒專訪，繼CNN之後，228當日她再接受日媒產經新聞專訪。蔡英文在專訪中指出，台灣對人權等價值的堅持，其實是世界的典範，因為台灣證明了其實經濟和民主可以一起成長。

針對日媒提問美中新冷戰，蔡英文認為，台灣在區域間扮演重要角色，「台灣為什麼很重要，因為台灣的地理位置在整個地緣政治上面，是一個不可或缺的角色。台灣所處的這個地理位置，剛好就是在大陸出入、進出太平洋的關鍵所在。台灣在這整個區域的安全裡面，扮演一個很重要的角色。台灣是不是一個民主，是一個自由的地方，對全世界來講，都很重要。」

蔡英文強調，台灣的民主跟對人權、對很多價值的堅持，是世界的典範。她說，「台灣的經濟發展，和台灣民主的發展是一起成長的，現在很多的國家認為，為了經濟發展可以犧牲民主的發展，但是台灣證明了一件事，經濟的發展跟民主的發展是可以一起的，而且是相互、相輔相成的。」

蔡英文指出，台灣的民主發展對全世界的民主的進程來講，是一個非常重要的典範。「所以我們要持續地告訴國際社會，台灣有多重要，台灣願意跟全世界分享這些價值，我們也跟全世界形成一種互利，而且共同維護這種安全跟穩定的關係。」

此外，蔡英文也提及台灣產業發展，例如半導體產業，還有很多關鍵性的產業上面，台灣其實都占有非常重要的領先地位，「如果有一天台灣被控制，或者台灣不再存在了，其實全世界很多的產業都會受到影響」。