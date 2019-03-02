「兩岸恢復對話對雙方都有利」　蔡英文批：大陸不該先設一中框架

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文近期接連接受外媒專訪，繼CNN之後，228當日她再接受日媒產經新聞專訪。蔡英文在專訪中指出，兩岸之間若恢復對話對雙方都是有利的，但大陸不該先設下政治框架或條件。

總統府表示，蔡英文在專訪中完整就地緣政治、國際產業以及普世民主價值三個層面，向產經新聞的讀者以及國際社會說明台灣在世界的重要性，期待國際社會與台灣能有更多的合作連結，支持台灣在堅持自由民主與區域和平穩定的努力。蔡英文在專訪中表達台灣加入CPTPP的意願，期待在包括經貿、安全等各項事務上，與日本有更近一步的對話與合作，共同致力於區域的和平穩定與發展。

針對產經新聞提問，「大陸提出接受所謂的「一中原則」，是恢復兩岸對話協商的前提條件，蔡政府上台之後，現在所有兩岸的協商是屬於停擺狀態，兩岸之間，您覺得一定要恢復協商對話嗎？」

蔡英文回應，「兩岸之間恢復協商對話，對雙方都有利，也可以降低在很多情勢上面的誤判。因為對雙方有利，所以大陸方面更不應該在恢復雙方溝通的這個事情上面，去課以一個政治條件，或者是一個政治的框架。」

蔡英文強調，兩岸恢復對話對雙方有利，這種對區域穩定、和平有利的事情上面，卻要去課加一個政治條件，「我相信是不合理的」。她說明，「即便是沒有正式的溝通，但是我們還是有很多非正式的，透過不同的團體的交流或者是接觸，也盡量的透過這一些交流傳達訊息，或者是了解對方的意圖。」