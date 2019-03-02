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蔡英文向國際喊話：「一國兩制」不會是解決兩岸問題的藥方

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▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文近期接連接受外媒專訪，繼CNN之後，228當日她再接受日媒產經新聞專訪。針對日媒提問，台灣是否有積極做法，向全世界說明「台灣拒絕接受一國兩制」，並請大陸撤回一國兩制提案，蔡英文回應，她已經講得很清楚人民絕不接受一國兩制方案，一國兩制也不會是解決兩岸問題的藥方。

總統府表示，蔡英文在專訪中完整就地緣政治、國際產業以及普世民主價值三個層面，向產經新聞的讀者以及國際社會說明台灣在世界的重要性，期待國際社會與台灣能有更多的合作連結，支持台灣在堅持自由民主與區域和平穩定的努力。蔡英文在專訪中表達台灣加入CPTPP的意願，期待在包括經貿、安全等各項事務上，與日本有更近一步的對話與合作，共同致力於區域的和平穩定與發展。

產經新聞提問，世界上也都瞭解台灣絕對沒有辦法接受「一國兩制」，「台灣可否採取較積極的行動，向世界提倡或週知全世界，台灣沒辦法接受一國兩制，並請大陸撤回一國兩制的提案？」

蔡英文回應，「我們已經很清楚的講出，一國兩制不是台灣人民可以接受的，即便是在台灣，不同的政黨也都是採取一樣的態度，國際間也都很清楚了。我相信，國際間絕大多數關心臺灣或兩岸關係的人也都了解，一國兩制確實不會是解決兩岸問題的一個藥方。」

蔡英文指出，如果大家都能夠清楚而明白地出來講的話，她相信大陸方面會承受它應該承受的壓力。她強調，「這不是只是一個政府，每一個國家的政府，對事情所採取的態度跟說法，我相信全世界很多非政府團體，有很多關心人權、民主等價值的團體，大家都可以出來講，變成是一個國際，不論是政府還是非政府，民間或者是輿論界，大家共同的一個看法，我相信這也才是我們要去溝通努力的地方。」

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關鍵字：蔡英文,一國兩制

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