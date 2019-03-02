獨／中日回暖擠壓台灣　日防務人士籲：台日安保應「參數共享」

▲日本防務人士向《ETtoday新聞雲》表示，中日關係暖化，日方在處理台灣問題勢必轉趨冷靜、謹慎。（合成圖／路透、記者林敬旻攝）

記者蔡浩祥／台北報導

今（2日）出刊的日本《產經新聞》頭版刊出總統蔡英文專訪，蔡首度表態與日本進行有關安保、駭客攻擊等合作。日本防務人士向《ETtoday新聞雲》表示，中日關係暖化，日方在處理台灣問題勢必轉趨冷靜、謹慎，但因應解放軍機艦持續突破第一島鏈，眼下「參數共享」聯繫是台日安保合作的首要之務。

蔡英文說，「希望與日本政府進行有關安全保障、駭客攻擊等問題的對話，對話形式尊重日本的想法，內容包括中國軍方動向等資訊，能與日本即時共享資訊，期盼能與日本加強安保合作」。

▲今（2日）出刊的日本「產經新聞」頭版刊出總統蔡英文專訪。（圖／截自《產經新聞》電子報）

不過，就在蔡英文向日方喊話之前，大陸國防部日前表示，中日一致同意加快建立「海空聯絡機制」直通電話進程。防務人士坦言，中日關係暖化，日方在處理台灣問題勢必轉趨冷靜、謹慎，無疑擠壓台日合作空間。

防務人士指出，解放軍機艦持續突破第一島鏈，尤其位於台日之間的宮古海峽，是雙方不可迴避的戰略問題，雖說在沒有正式關係情況下，台日直接對話有難度，檯面下的「參數共享」聯繫，或許有操作空間。

談及美日台軍事聯繫，防務人士透露，美軍各有掌握台日相關參數，台日卻無任何機制，隨著解放軍在東亞戰略布局越趨強勢，做法應該可再更加深入、靈活。

▲解放軍近來持續加大對第一島鏈的軍事壓力。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

因應解放軍頻繁出沒宮古海峽，防務人士分析，對台灣而言，不僅給台灣東部海域帶來戰略壓力，更重要的是因應美方今後可能介入台海戰事，為「反介入/區域拒止」（A2/AD）預作演練。

防務人士指出，北京對台拋出「習五點」，在不承諾放棄武力前提下，推動兩岸統一進程，蔡英文似乎是感受到一定程度危機，加上2020總統大選即將到來，兩岸關係可能發生的動盪，日方也是相當關注。