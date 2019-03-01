「兩會」倒計時！中央政治局成員再次向習近平述職

▲習近平於中共春節團拜發表演講。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸全國兩會即將登場，中央政治局成員近期按規定向中共總書記習近平書面述職述。這是中共十九大之後，政治局成員第二次述職。習近平審閱報告後強調，十九屆中央政治局要履行好黨和人民賦予的歷史責任，永葆共產黨人政治本色和革命精神，扎扎實實為黨和人民工作。

據《新華社》報導，近期，中央政治局按規定向黨中央和習近平總書記書面述職。習近平認真審閱了述職報告後強調，十九屆中央政治局要履行好黨和人民賦予的歷史責任，永葆共產黨人政治本色和革命精神，扎扎實實為黨和人民工作；中央政治局同志要銳意進取、攻堅克難，勇於擔當、敢於斗爭，廉潔自律、夙夜在公，為全黨作好示范和表率。

報導稱，政治局委員「圍繞一年來履職盡責情況，認真撰寫」述職報告內容；述職報告嚴格同黨中央和習近平要求對標對表，將思想、工作、作風貫穿起來。

述職報告不僅有經驗總結和認識體會，有問題查擺和改進措施，也有工作打算和意見建議。主要內容包括，自覺把維護習近平核心地位和黨中央集中統一領導作為最高政治原則和根本政治規矩；把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務等。

此外還包括，著眼黨和國家事業發展全局，聚焦分管領域的重要工作、重大改革、重點任務，推動習近平總書記重要指示批示和黨中央決策部署落實落地；在改進調查研究、精簡會議活動、精簡文件簡報、規範出訪活動、改進新聞報導、厲行勤儉節約等方面按照規定辦等等。

▼去年全國人大現場。（圖／路透社）