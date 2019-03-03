2019全國政協會議今開幕　聚焦汪洋工作報告

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／中新社）

記者曾俊豪／北京報導

大陸全國政協十三屆二次會議訂於今（3日）下午3時在北京人民大會堂開幕，到13日閉幕發佈政治決議，會期共11天。下午的開幕式上，2000多名全國政協委員將先審議通過第十三屆全國委員會第二次會議議程，之後便聽取全國政協主席汪洋的工作報告，當中對兩岸關係表述受到關注。

大陸全國政協新聞發言人郭衛民昨在會前記者會上介紹大會的主要議程，除了聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告外，還將列席十三屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告及其他有關報告。

▲大陸全國政協十三屆二次會議3日下午於北京人民大會堂開幕。。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，還將討論外商投資法草案；審議通過政協十三屆二次會議政治決議等決議和報告。據《新華社》報導，已經通過人大常委會兩次審議的外商投資法草案，已提請將於5日召開的全國人大二次會議審議，因此政協將於9日進行小組會議，討論外商投資法草案。

由於外商投資法可望在今年全國兩會期間完成立法，全面取代原有的外資三法，讓外界期盼大陸官方能在兩會期間，針對經濟社會發展釋放更多的積極信號。不過，外商投資法中，針對台資企業的安排則受到台商的關注。

在此議題上，前國台辦主任、現任大陸海協會長張志軍已經建議，應將台資界定為「特殊內資」，並強調新法是涉外而非涉內。暗指台商投資屬於大陸內部問題。屆時立法通過後，針對台資的定位與走向，勢必衝擊台商在大陸的發展。

至於本次大會期間的活動安排，官方介紹，目前已排定3次大會發言、10次小組討論、1次界別聯組討論，此外，還有3場記者會、3場「委員通道」集中採訪活動，並根據記者申請採訪的情況，視情況組織集體採訪或專題採訪活動。

▲2019全國兩會新聞中心，各國語言版本的習近平書籍 。（圖／記者曾俊豪攝）