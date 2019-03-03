側寫／十九大發言人續戰兩會　郭衛民展大陸自信、穩健

▲郭衛民表示主持兩會全國政協記者會，是一個很棒的體驗。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

每年大陸召開全國兩會，率先登場的就是政協記者會，在內外紛擾的2019年，中方由前年十九大擔任發言人的郭衛民再度上陣，既是「求穩」也是「求變」，現場回答提問他時而微笑、手勢豐富，更開放媒體提問敏感問題，側面展現大陸希望彰顯的「大國自信」，面對複雜國際議題時亦能有效面對，緊抓「主動」。

昨（2）日下午3點，大陸全國政協十三屆二次會議前記者會在北京人民大會堂登場，這場面對大陣仗中外記者的「兩會首秀」，除兩岸、中美貿易、一帶一路、民營經濟、粵港澳大灣區等議題廣受關注外，還有值得一提的是，政協發言人改由60歲的郭衛民擔任，他是國務院新聞辦公室副主任，曾在2008年北京奧運會、十九大大會也擔綱發言人。

▲大陸全國政協十三屆二次會議新聞發布會2日在北京人民大會堂開幕，現場中外記者爆滿。

被認為穩健、擅長精準回應「敏感問題」的郭衛民多年從事發言，曾率國新辦18天內舉辦20場記者會，他主張「突發敏感事件發生後，你要是不主動說，別人先說就會陷入被動。在處置過程中常常需要邊處置邊講，這就是一個過程，就是引導輿論」。

他也強調，「不要輕易以『復雜』、『敏感』為理由而閉口不說，也不要用『無可奉告』的方式去處置，既不利於形成良性互動，而且會被人認為背後隱藏了什麼」。

以本次全國政協記者會為例，面對現場爆滿，先是首度開放一排媒體，坐在首排位子前的地板「搖滾區」，引發現場記者一陣好評外，雖多數陸方大型活動前，都會與想要提問的媒體討論內容，但本次開放媒體提問包括中美貿易、兩制台灣民主協商，甚至是外媒提問「怎麼看一帶一路被認為是製造債務陷阱」等敏感問題，郭也「直球回應」。

▲大陸全國政協十三屆二次會議新聞發布會，開放媒體坐在第一排前。（圖／記者陳政錄攝）

不只如此，在聽到媒體針對醫藥議題提問「有沒有看過電影《我不是藥神》」時，郭衛民露出明顯微笑，在回答政協委員透過新平台網路議政、遠程協商等議題，也配合手勢說明。而在嚴肅話題上，郭衛民也謹守分際，在社會誠信議題上，強調要「讓失信者寸步難行，讓守信者一路綠燈」；中美問題上引用國家主席習近平則提過的論述「合則兩利鬥則俱傷」。

事實上，綜觀本次政協記者會成員，除郭衛民外還有從人民政協報社總編輯出身的主持人周北川、全國政協委員會副秘書長舒启明，還有大陸「女神級」翻譯姚夢瑤。

姚夢瑤是江蘇人，2003年從北京外國語大學畢業後，2007年進入大陸外交部工作，2012年在十一屆全國人大五次會議開幕後的首場記者會上，被網友稱為「小清新」翻譯爆紅，而後又曾在2016年兩會全國政協第十二屆四次會議記者會，以及各重要活動擔任翻譯，與張璐、張京、錢歆藝並稱為大陸外交部四大「女神級」翻譯。

▼兩會首場全國政協記者會翻譯姚夢瑤。（圖／記者陳政錄攝）