影／郭衛民：民主協商不影響、不取代兩岸協商談判

記者曾俊豪／北京報導

大陸全國政協十三屆二次會議今（3日）下午開幕，昨天的會前記者會由新任發言人郭衛民率先「暖場」，回答中外記者提問。被問到開展「兩制」台灣的民主協商時，郭衛民回應，倡導民主協商是寄希望於台灣人民、尊重台灣主流民意的體現，不僅不影響、不取代兩岸協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐。

昨天的記者會下午三點準時在人民大會堂一樓北側的新聞發佈廳展開，前來採訪的中外媒體則老早將場地擠得水泄不通，記者會進行到一半時，新加坡聯合早報記者提出了全場唯一一個「涉台問題」。

▲大陸全國政協新任新聞發言人郭衛民。（圖／記者陳政錄攝）

這名記者提問，中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年記者會上說到要倡議台灣各界推舉代表性人士開展「兩制」台灣的民主協商，請問倡議至今獲得了什麼樣的反響？全國政協在其中又能夠扮演什麼樣的角色？

郭衛民在讚揚習近平的講話後提到，「民主協商是一種更加普遍、廣泛、充分的民主，對於促進兩岸社會各界交流，聚同化異、凝聚共識，幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展和祖國和平統一，能夠發揮重要作用。我們倡導民主協商是寄希望於台灣人民、尊重台灣主流民意的體現」。

▲中共中央總書記習近平。（圖／新華社）

他指出，台灣各黨派、各階層都有表達統一的願望和權利，然而民進黨當局打著民意的幌子，拒絕九二共識、政治談判，無視民眾對統一的訴求。因此，「廣泛的民主協商可以為台灣民眾提供更暢通的意見表達渠道，不僅不影響、不取代兩岸協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐」。

郭衛民強調，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，民主協商的形式可以靈活多樣，而政協是協商民主的重要渠道和專門協商機構，可以在兩岸民主協商中發揮重要作用，也因此，政協將會發揮自身特色，繼續深化與台灣各黨派、團體和人士的交往交流。

▲大陸全國政協十三屆二次會議將於今（3日）下午開幕。（圖／記者曾俊豪攝）