　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

貿易戰擾動「兩會」一池春水 　郭衛民：中美合作是最好選擇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲中美貿易戰引爆兩會上的國際話題。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

去年中美貿易爭端全面爆發以來，除談判進展受關注，大陸對外主推的「一帶一路」倡議也遇到挑戰，使今年大陸全國兩會不只要解決內部問題，也需化解外在動盪。全國政協發言人郭衛民昨（2日）回覆外媒提問時，再度引述國家主席習近平金句，強調中美「合則兩利鬥則俱傷」，指出合作是雙方最大選擇。

大陸全國政協2日召開記者會，為近兩周的全國人大、政協會期拉開序幕。其中，國際和地區等海內外紛爭，成為外界關注焦點，包括美媒彭博社提問中方願達成何種貿易協議、希望美方做出哪些讓步；哈薩克記者更犀利，請中方回答如何看待推動「一帶一路」倡議被認為是製造「債務陷阱」。

▲▼2019政協發言人郭衛民。大陸全國政協十三屆二次會議新聞發布會2日在北京人民大會堂開幕,2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,人民大會堂。（圖／記者陳政錄攝）

▲2019大陸全國政協發言人郭衛民。（圖／記者陳政錄攝）

針對中美貿易，郭衛民直言，這次磋商備受國內外廣泛關注，政協委員也密切關注這次貿易磋商的進展情況，我們對雙方已經取得的積極進展表示歡迎。

郭衛民說，中美雙方目前在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得了實質性進展。雙方將按照兩國元首確定的原則和方向加強溝通，共同做好下一步工作。

他認為，中美盡快達成互利共贏的協議，不僅有利於中美雙方，對世界經濟將是一個好消息。

▲▼美東時間21日登場的第七輪中美貿易談判。（圖／路透）

▲中美談判結果在大陸的兩會上受到關注。圖為第七輪中美貿易談判現場。（圖／路透）

郭衛民引述習近平在2015年，首次對美展開國事訪問時的受訪論點，比喻中美作為世界前兩大經濟體，雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦。強調「中美合則兩立、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇」。

針對一帶一路議題，郭衛民也嚴肅回應，「我們也注意到了這種說法」，強調「一帶一路」建設給這些國家帶來的是發展和希望，「把它說成是『債務陷阱』，是沒有道理的」。

他說，一些發展中國家的債務成因是很復雜的，是歷史上形成的；此外，大陸的投資在這些國家債務中所佔的比例比較小，項目主要是基礎設施項目，對其長遠發展很有利。

郭衛民說，「一帶一路」建設倡議以來，得到各方的積極響應；到去年底，有100多個國家和國際組織積極支持和參與「一帶一路」建設。他說，這與「地區霸權」毫不相干，「隨著『一帶一路』建設，中國的朋友越來越多」。

▲▼大陸全國政協十三屆二次會議新聞發布會2日在北京人民大會堂開幕,2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,人民大會堂 。（圖／記者陳政錄攝）2019在北京人民大會堂召開的兩會上，國際議題受到關注。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，國際問題正成為本屆兩會上，中方致力解決的首要工作之一，包括新版《外商投資法》草案將於5日人大會議審議，3、5日的全國政協主席汪洋、國務院總理李克強的工作報告中，預計也將重點突出中美貿易、一帶一路倡議未來推進方向等議題，並與自身經濟結構性改革、擴大開放政策相互聯動。

ET快訊
收假變天全台有雨　周三起雨更多「連下7天」北部探12度

關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,中美貿易,中美貿易戰,中美關係,一帶一路,全國政協新聞發佈會,郭衛民,全國兩會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

側寫／十九大發言人續戰兩會　郭衛民展大陸自信、穩健

貿易戰擾動「兩會」一池春水 　郭衛民：中美合作是最好選擇

2019全國政協會議今開幕　聚焦汪洋工作報告

影／郭衛民：民主協商不影響、不取代兩岸協商談判

華聞快遞／陸2月期貨市場成交量約1.98億口　同比增長58.05%

可以體驗住在火星的感覺！斥資1.5億的「火星營地」開始運營

2019兩會「部長通道」有亮點！　「兩高」負責人首亮相

政協發言人郭衛民：把一帶一路說成「債務陷阱」毫無道理！

影／粉衣妹學瑜珈教練在背後頂！男友怒提分手：屁股翹這麼高想幹嘛

智慧財產權意識升　陸人大代表耿福能：不能只保護商標

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

《棒棒堂》6人全到「空位留給他」！　藏暖心細節...畫面曝光網淚崩ＱＱ

側寫／十九大發言人續戰兩會　郭衛民展大陸自信、穩健

貿易戰擾動「兩會」一池春水 　郭衛民：中美合作是最好選擇

2019全國政協會議今開幕　聚焦汪洋工作報告

影／郭衛民：民主協商不影響、不取代兩岸協商談判

華聞快遞／陸2月期貨市場成交量約1.98億口　同比增長58.05%

可以體驗住在火星的感覺！斥資1.5億的「火星營地」開始運營

2019兩會「部長通道」有亮點！　「兩高」負責人首亮相

政協發言人郭衛民：把一帶一路說成「債務陷阱」毫無道理！

影／粉衣妹學瑜珈教練在背後頂！男友怒提分手：屁股翹這麼高想幹嘛

智慧財產權意識升　陸人大代表耿福能：不能只保護商標

法國藝術家絕美「一筆畫刺青」　簡約優雅線條，連媽媽都會贊同

被蜜蜂叮「擦尿解毒」？　藥師搖頭：正確SOP須把握3原則

側寫／十九大發言人續戰兩會　郭衛民展大陸自信、穩健

3月星座運勢／牡羊親友拓財路、獅子得強者相助

228連假尾聲10a.m前上路最順暢！誤踩「10地雷路段」準備塞到死

貿易戰擾動「兩會」一池春水 　郭衛民：中美合作是最好選擇

半導體高層看台積電光阻液事件：溝通是Lesson 1

異議！卡普空名作《逆轉裁判》合集將進行中文化

絕美櫻王大爆發！阿里山花季要來了　2張表看懂怎麼搭車、多少錢

中學五人制／去年拿季軍添信心　台東大武二度挑戰4強

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

大陸熱門新聞

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分..

美孕婦租屋「不出門」牆滲酸臭尿..

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別..

30歲OL猛烈一咳　肋骨直接斷..

美賣淫集團逼陸女年接1500客

女兒被欺負　父捅死9歲男同學判..

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方..

禮金91萬付不起　男打算未婚先..

貓爪杯再補貨　貓奴快手幾秒搶光

小六女寫信訴「229生日心願」..

黑龍江代表團下火車秒被包圍

「火星營地」亮相　斥資1.5億

貓爪杯銷售一空　星巴克加碼：每..

帥警激似林志穎！6年後「長這樣..

更多熱門

相關新聞

郭衛民十九大發言人續戰兩會　

每年大陸召開全國兩會，率先登場的就是政協記者會，在內外紛擾的2019年，中方由前年十九大擔任發言人的郭衛民再度上陣，既是「求穩」也是「求變」，現場回答提問他時而微笑、手勢豐富，更開放媒體提問敏感問題，側面展現大陸希望彰顯的「大國自信」，面對複雜國際議題時亦能有效面對，緊抓「主動」。

全國政協發言人 回應「兩制台灣」

全國政協今開幕 汪洋將工作報告

2019兩會「部長通道」有亮點

郭衛民反駁「一帶一路是債務陷阱」

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空氣槍撲殺

大叔Costco想「搭便車」她點頭！結局暖爆網

23歲女器官失蹤！脫褲炸出「帶血蘋果」

孫安佐PK館長「被打很慘」右眼冒黑輪

台南5歲童自殺式暴衝！女騎士慘摔網怒爆

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分手

館長、孫安佐終於見面了！

「萬年單身女」的25種面相！

梗埋好深！《艾蜜麗》結局評價一面倒

強尼戴普提告安柏赫德！求償15億

孫安佐還原美國事件「被衝康」

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！

天母7旬珠寶婦亡！女兒：有陌生人

「花蓮五子命案」　殯葬業者還原現場

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩潰哭

更多

最夯影音

更多

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面