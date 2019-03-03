貿易戰擾動「兩會」一池春水 　郭衛民：中美合作是最好選擇

▲中美貿易戰引爆兩會上的國際話題。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

去年中美貿易爭端全面爆發以來，除談判進展受關注，大陸對外主推的「一帶一路」倡議也遇到挑戰，使今年大陸全國兩會不只要解決內部問題，也需化解外在動盪。全國政協發言人郭衛民昨（2日）回覆外媒提問時，再度引述國家主席習近平金句，強調中美「合則兩利鬥則俱傷」，指出合作是雙方最大選擇。

大陸全國政協2日召開記者會，為近兩周的全國人大、政協會期拉開序幕。其中，國際和地區等海內外紛爭，成為外界關注焦點，包括美媒彭博社提問中方願達成何種貿易協議、希望美方做出哪些讓步；哈薩克記者更犀利，請中方回答如何看待推動「一帶一路」倡議被認為是製造「債務陷阱」。

▲2019大陸全國政協發言人郭衛民。（圖／記者陳政錄攝）

針對中美貿易，郭衛民直言，這次磋商備受國內外廣泛關注，政協委員也密切關注這次貿易磋商的進展情況，我們對雙方已經取得的積極進展表示歡迎。

郭衛民說，中美雙方目前在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得了實質性進展。雙方將按照兩國元首確定的原則和方向加強溝通，共同做好下一步工作。

他認為，中美盡快達成互利共贏的協議，不僅有利於中美雙方，對世界經濟將是一個好消息。

▲中美談判結果在大陸的兩會上受到關注。圖為第七輪中美貿易談判現場。（圖／路透）

郭衛民引述習近平在2015年，首次對美展開國事訪問時的受訪論點，比喻中美作為世界前兩大經濟體，雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦。強調「中美合則兩立、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇」。

針對一帶一路議題，郭衛民也嚴肅回應，「我們也注意到了這種說法」，強調「一帶一路」建設給這些國家帶來的是發展和希望，「把它說成是『債務陷阱』，是沒有道理的」。

他說，一些發展中國家的債務成因是很復雜的，是歷史上形成的；此外，大陸的投資在這些國家債務中所佔的比例比較小，項目主要是基礎設施項目，對其長遠發展很有利。

郭衛民說，「一帶一路」建設倡議以來，得到各方的積極響應；到去年底，有100多個國家和國際組織積極支持和參與「一帶一路」建設。他說，這與「地區霸權」毫不相干，「隨著『一帶一路』建設，中國的朋友越來越多」。

▲ 2019在北京人民大會堂召開的兩會上，國際議題受到關注。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，國際問題正成為本屆兩會上，中方致力解決的首要工作之一，包括新版《外商投資法》草案將於5日人大會議審議，3、5日的全國政協主席汪洋、國務院總理李克強的工作報告中，預計也將重點突出中美貿易、一帶一路倡議未來推進方向等議題，並與自身經濟結構性改革、擴大開放政策相互聯動。