大陸政協「網路議政」同步討論　郭衛民：汪洋也常上線

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／翻攝自新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協十三屆二次會議昨（2）日由發言人郭衛民出席記者會介紹會議議程及回答中外記者提問。郭衛民在記者會上介紹去年八月開通的APP「網路議政」功能，並表示，政協主席汪洋和其他副主席也都經常上線，參與大家的討論、發表意見。

▲政協發言人郭衛民主持十三屆二次會議新聞發佈會。（圖／記者陳政錄攝）

郭衛民表示，「網路議政」是政協委員現在履職的一種新方式，網路議政和遠端協商效果很好，參與面廣、互動性強、討論深入，可以把委員和各相關部門更好地聯繫起來。

據了解，委員履職APP上線兩個月後，大陸全國政協在北京召開第一次網路議政遠端協商會議，並由政協主席汪洋主持，共有13位委員在北京、浙江、湖南、廣東四個會場及透過手機連線方式發言，其中有800多位委藉由移動履職平臺線上互動，積極建言資政。

▲第一次網路議政遠端協商會議浙江分會場。（圖／翻攝大陸網站）

郭衛民認為，網路議政和遠端協商效果很好，參與面廣、互動性強、委員討論深入，可以把委員和各相關部門更好地聯繫起來。他提到，「今年兩會期間，全國政協將開通主題討論群，圍繞全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告開展討論，這樣就會形成會上會下、線上線下同步討論。」

綜合陸媒報導，「移動履職」APP自2018年8月開通以來，大陸全國政協一共進行了16次組群的討論，1400餘名委員參加，發言4000多次，彙集整理出10個方面的106條建議。委員履職APP包含要聞動態、聯絡聯繫、通知公告、主題議政、組群交流、文檔資料等項目。

