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柯P在以色列機場充手機　連勝文批丟臉：到底在宣傳什麼？

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▲▼台北市長柯文哲在以色列機場席地充電。（圖／取自臉書）

▲台北市長柯文哲在以色列機場席地充電。（圖／取自臉書）

政治中心／綜合報導

台北市柯文哲出訪以色列，返國前在臉書上PO出一張在機場等待的照片，只見穿著西裝的他席地而坐，使用公用電替手機充電。國民黨中央委員連勝文看見後痛批，「這就是中華民國首都市長？未來的總統？把猶太民族慘痛的歷史傷痕，說是「對外宣傳的好工具」！到底是在宣傳什麼？宣傳猶太人被Nazi成群的送進瓦斯間殘殺嗎？對老柯來說這是一種光榮團結的象徵？」

連勝文表示，稍微有點人文素養的人都知道，猶太王國從幾千年前被滅亡後，猶太人即流離失所，靠著宗教信仰，而維持了民族的文化！而二戰後倖存的猶太人回到「應許之地」建國後，又飽受鄰近阿拉伯國家的威脅，在「六日戰爭」時，甚至遭到東南西北所有阿拉伯國圍攻！所以猶太人特別團結，並不是因為像老柯所說，只是以大屠殺的歷史為榮！

連勝文指出，而歷史輪流轉，以色列現在是中東強權了，但也住在當地千年的巴勒斯坦人，現卻淪為弱勢！我曾認識一位住在Ramallah的巴勒斯坦媒體人，聽他訴說族人處境，也的確令人同情！

連勝文說，做為首都巿長，或想爭取大位者，對於複雜的國際議題，最好多讀點書，花點時間去了解，不要信口開河，或是不務正業，那真正丟臉的，是所有台灣人。

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關鍵字：連勝文,柯文哲,以色列

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