二次「馬王會」化心結？　王金平：盼馬接受我的邀請

▲前立法院長王金平。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

始終對外宣稱要等「因緣俱足」才會宣布參選的前立法院長王金平，也已確定將在3月7日發表競選2020總統大選宣言。他1日受訪表示，當天沒找「有份量的人」來，但先前已拜會過前黨主席連戰，向他報告自己要參選，接下來3月7日後包含前黨主席吳伯雄、前總統馬英九及前副總統蕭萬長等，都會安排去報告、拜會。

王金平1日出席孝廉講堂第五屆清明祭祖大典，談起將在3月7日正式宣布參選總統，他表示，當天都沒都沒找「有份量的人」來，都是自己真正的鄉親，「我是要向大眾來做宣布，不是為某幾個有份量的人來做宣布」。

他進一步說，該拜會的人，像是先前已經去拜會過連戰，跟他報告要自己參選，連也非常樂觀其成；而接著要馬上要安排3月7日之後，向吳伯雄、蕭萬長、馬英九等人，我都會安排去報告、拜會。

媒體追問，是否接下來會有「馬王二會」？王金平則說，「希望他能接受我的邀請，能安排一個見面的機會」。至於大家是否有私下表示支持？王金平則說，目前私下有報告過的只有連戰，當時送書給他，就一起向他報告。

對於3月7日宣布參選記者會是否會邀請高雄市長韓國瑜出席？王金平則回應「沒有、沒有」，沒有邀請特定的人。