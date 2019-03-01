韓國瑜將被徵召？　王金平：我能夠出線最好

▲前立法院長王金平。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。國民黨定調總統初選方案，按原制總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。表態3月7日宣布參選的前立法院長王金平1日受訪表示，無論是他或高雄市長韓國瑜，希望高雄出一位總統，「當然是認為我能夠出線最好」。

王金平1日上午參加孝廉講堂第五屆清明祭祖大典會後受訪，針對黨內傳出「二階段」初選，將不排除徵召韓國瑜一事，他回應，「當然是奇怪啦，這次競選一定不只2、3人參選，經過完整的初選程序，產出的被提名者已經是千錘百鍊，你能說他一定不當選嗎？未經考驗就直接參與的，若一時被一些不是很正確的民調出來的話，那他能保證這位新的出線者就一定能當選嗎？誰能保證？」

是否認為「兩階段」初選不公平？王金平說，不是不公平，國民黨這次最起碼有2、3個人以上，經過很嚴密和完整程序產生的，「你說付出這麼多了並獲得提名，然後忽然間又有一人參進來，你覺得對他公平嗎？」

被問到是否希望高雄出一位總統？王金平說，當然希望這樣，否則他幹嘛要出來選，「我講過我出來選不是為做總統而選總統，而是為了國家，為了社會，為了拼經濟而參與這次提名競選」。

高雄想出一位總統，無論是你或韓國瑜？王金平回應，「是高雄就好啊，希望這樣，但現在我表態，當然是認為我能夠出線最好」；韓國瑜一直沒否認要不要選？「你去請教他」。