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柯文哲這張照片是錯誤示範？　基進黨：私接公用電、佔公共空間

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▲▼基進黨台北黨部質疑台北市長柯文哲私接公用電、佔用公共空間。（圖／翻攝自基進黨台北黨部臉書粉專）

▲基進黨台北黨部質疑台北市長柯文哲私接公用電、佔用公共空間。（圖／翻攝自基進黨台北黨部臉書粉專）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲2月23日至27日訪以色列，除了說出台灣當兵都在浪費時間、「對猶太人國際上最大宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人事情」等疑似失言的話之外，現在又被基進黨台北黨部質疑，柯文哲2月27日回台前貼出的照片，有私接公用電、佔用公共空間等問題，引來網友批評「這傢伙是特意到國外丟人現眼的嗎？」

柯文哲2月27日在臉書po出一張照片，只見他坐在以色列機場的地板上，手機線插在柱子下方的插座上，行李則放至一旁，給人一種「接地氣」的親民形象。當時網友們留言大讚柯文哲「太可愛了」、「這種人，如何叫人不愛呢！」、「阿北筋骨變軟Q了！席地而坐」、「第一次看市長坐地板」、「啊北還是帥！」

▲▼柯文哲。（圖／取自柯文哲臉書）

▲柯文哲出訪以色列。（圖／取自柯文哲臉書，以下皆同）

然而基進黨台北黨部卻在2月28日於臉書表示，「柯文哲的臉書上PO出這張照片，我們不知道柯文哲團隊的用意何在，是想表現親民嗎？顯然很失敗，因為柯文哲這種罔顧公共安全，佔用通道、擅自使用沒有「可充電」標示的插座（如外國機場的 Charging Station）等等行為，真的是做了最差最差的示範。」

基進黨台北黨部在文末hashtag「#柯文哲隨行幕僚沒有人有帶行動電源嗎」、「#丟臉的政府首長」、「#旁邊還有空位你知道嗎」、「#沒標示的插座不要亂用_更何況還是藏在柱子裡」。

▲▼柯文哲。（圖／取自柯文哲臉書）

支持基進黨台北黨部說法的粉絲們回應，「刻意拍的照片，想呈現親民沒架子，噁心」、「插座這件事情真的很嚴重，沒有給你充電的插座，插了就是偷電耶，想被告？」、「這篇是國際禮儀教學吧Xd」、「假掰！有椅子不坐，想塑造親民假像（象）！苔溝！」、「沽名釣譽，無所不用其極！」、「整個很愛演」。

不過也有力挺柯文哲的網友在「柯文哲粉絲後援會」說，「洗腦沒出過國的老人太有用了」、「笑死，席地而坐也可以嫌」、「還有人酸柯媽媽沒教好」、「公道自在人心！別管他們吧！」、「隨性灑脫，我們家阿北真是帥」、「無聊的柯黑」。

▼網友批評台北市長柯文哲。

▲▼網友批評台北市長柯文哲私接公用電、佔用公共空間。（圖／翻攝自基進黨台北黨部臉書粉專）

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關鍵字：柯文哲,以色列,基進黨

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