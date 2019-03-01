川金會談不攏　環時：半島進程應「承受得起」一次峰會受挫

▲川金二會首日晚宴。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

越南「川金二會」最終以並未達成任何協議的結局收場，這一結果與之前輿論的預測差距較大，引來普遍的失望。對此，《環球時報》28日指稱，此次結果顯示了半島無核化進程不會是一個快刀斬亂麻的過程，中方和南韓都應發揮作用，「 無核化需要能承受得了一些波折，誰都不該有它不停高歌猛進的期待。」

《環球時報》發表社評指出，朝鮮（北韓）和美國僵在了老問題上，即一方要求對方先棄核，一方要求對方先取消制裁，而雙方在分階段同時行動方面又談不攏；朝美之間氣氛的緩和並沒有幫助雙方走出非常深刻的互不信任，這次雙方會晤的無果而終顯示了半島無核化進程實現之艱難，它不會是一個短時間快刀斬亂麻的過程。

▲川普和金正恩二人承諾再次見面。（圖／路透）

文章稱，在人們預測的雙方互設聯絡處、簽終戰宣言等可能成果都落空的情況下，朝美珍惜迄今已經取得的成果，不因一次挫折而往後退，就成了當前最重要的事；在這方面，華盛頓的態度是關鍵。

文章解釋稱，川普早些時候在河內表示，他很欣賞北韓不搞核試驗和導彈試驗，他不急於達成協議；會談後他又說，他與金正恩的關係很溫暖，雙方會談不是在爭吵中，而是非常友好的散步中結束的；這個態度能否在未來保持下去面臨考驗。

環時指出，美國肯定會有一些人攻擊川普的對朝政策，為其貼上「失敗」的標簽，半島無核化如果過一段時間沒有新的明顯進展，川普的壓力將進一步增加，隨著美國新的大選臨近，那些壓力將會增加他用「再次對平壤採取強硬態度」來對半島問題進程原地踏步「作出交代」的誘因。

▼ 川普說，美國知道北韓擁有一些「不為人知的核設施」。（圖／路透社）

「圍繞半島問題將會面臨已有成果不能丟失的『保衛戰』」，這方面中國和南韓都應發揮作用，環時表示，北韓已經宣布永久停止核試驗和導彈試射，而且這些決定是在美韓沒有停止聯合軍演時就已做出的，中國應協助北韓堅定保持業已形成的溫和路線，維護與此相適應的國際環境；韓國方面則應堅決抵制美方用恢復聯合軍演向北韓施壓的任何念頭，對延續半島穩定做出自己的應有擔當。

文章指出，半島問題如果長期缺少新的進展，節外生枝的壓力終將增加，因此維繫半島穩定的最有效辦法是推動朝美繼續相向而行，力爭形成雙方都能接受的無核化和半島和平機制雙軌並進的路線圖；只要雙方都有誠意，突破互不信任、誰都不敢先邁出大步的難題終將是可能的。

▼ 川普與金正恩會面握手。（圖／達志影像／美聯社）

環時強調，「這個時候，保持樂觀很重要」，總的來看，半島局勢從2017年下半年還在「地動山搖」，到今天半島上既無核試驗也無聯合軍演，朝美領導人已經見了兩次，雙方沒談成也能和顏悅色的離開談判桌，表示不中斷談判，這已是天翻地覆的變化，而且進展速度已經不慢了，「無核化需要能承受得了一些波折，誰都不該有它不停高歌猛進的期待。」

文章最後表示，對於讓半島南北民眾和周邊國家民眾實質性受益的半島緩和進程，任何力量都不該出於私利抓住一個瑕疵猛踩它；鼓勵它往前走既是外交，也是道義，決不接受半島局勢開倒車，這是中國不僅說、而且會積極堅守的底線，「我們希望它也是南韓繼續有實際行動予以配合的底線，美朝作為當事方，更要不辜負全地區和整個國際社會的期望。」